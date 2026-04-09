7 ideas de outfits para usar crop top: te verás aesthetic y vintage
Este tipo de prenda es muy versátil y apta para usarse en esta primavera-verano, cuando los rayos del sol se intensifican más
El crop top es una prenda que revolucionó la manera de vestir de las mujeres. Pero lo mejor de todo es que son muy versátiles y funcionales, por lo que son esenciales en el armario. Por ello, traemos para ti 7 ideas de outfits para hacer que te veas aesthetic y vintage. Conoce cómo puedes combinar pantalones rectos en abril de 2026.
Esta prenda tiene muchas variantes, ya que en el mercado se encuentran disponibles en diferentes colores, tela y estilos, como lo son los crop tops que llevas atados al torso o a la cintura, según un artículo del portal Mezcalero Boots. Estas son las 4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no usas y transformarla en fundas para sillas y bancos.
Las ideas para combinar outfits con crop top
1. Deportivo estilo sudadera: No necesariamente puedes utilizarlo solo en el gimnasio, ya que puedes hacer un look urbano con pantalones holgados y con estilo.
2. Tejido: Este tipo de crop top es un diseño único, perfecto para llevar en los días más calurosos. Puedes combinarlo con un pantalón, falda o short.
3. De encaje: Ideal para las mujeres que aman los relieves en la vestimenta y les encanta lo atrevido. Puedes llevarlo solo con un pantalón en colores neutros o conjuntarlo con un blazer.
4. Manga larga: Este tipo de crop top es ideal para invierno, pero puedes llevarlo también en primavera-verano para cubrir los brazos de los intensos rayos del sol.
5. Básico: Este crop generalmente está hecho de algodón. Se puede utilizar en un outfit casual con jeans, shorts o pantalones rectos. Cabe mencionar que un plus es usarlos en colores básicos.
6. Tipo corset: Este tipo de crop top tiene como objetivo resaltar la cintura. Es un look sofisticado y muy sexy.
7. Cuello alto: La mayoría de los crop tops de la lista son de cuello V o redondo, pero en esta ocasión es de cuello alto, una propuesta diferente para la primavera-verano, ya que no tiene mangas.