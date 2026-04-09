El crop top es una prenda que revolucionó la manera de vestir de las mujeres. Pero lo mejor de todo es que son muy versátiles y funcionales, por lo que son esenciales en el armario. Por ello, traemos para ti 7 ideas de outfits para hacer que te veas aesthetic y vintage. Conoce cómo puedes combinar pantalones rectos en abril de 2026.

Esta prenda tiene muchas variantes, ya que en el mercado se encuentran disponibles en diferentes colores, tela y estilos, como lo son los crop tops que llevas atados al torso o a la cintura, según un artículo del portal Mezcalero Boots. Estas son las 4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no usas y transformarla en fundas para sillas y bancos.

Las ideas para combinar outfits con crop top

1. Deportivo estilo sudadera: No necesariamente puedes utilizarlo solo en el gimnasio, ya que puedes hacer un look urbano con pantalones holgados y con estilo.

7 ideas de outfits para usar crop top: te verás aesthetic y vintage|Pinterest

2. Tejido: Este tipo de crop top es un diseño único, perfecto para llevar en los días más calurosos. Puedes combinarlo con un pantalón, falda o short.

7 ideas de outfits para usar crop top: te verás aesthetic y vintage|Pinterest

3. De encaje: Ideal para las mujeres que aman los relieves en la vestimenta y les encanta lo atrevido. Puedes llevarlo solo con un pantalón en colores neutros o conjuntarlo con un blazer.

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4. Manga larga: Este tipo de crop top es ideal para invierno, pero puedes llevarlo también en primavera-verano para cubrir los brazos de los intensos rayos del sol.

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5. Básico: Este crop generalmente está hecho de algodón. Se puede utilizar en un outfit casual con jeans, shorts o pantalones rectos. Cabe mencionar que un plus es usarlos en colores básicos.

7 ideas de outfits para usar crop top: te verás aesthetic y vintage|Pinterest

6. Tipo corset: Este tipo de crop top tiene como objetivo resaltar la cintura. Es un look sofisticado y muy sexy.

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7. Cuello alto: La mayoría de los crop tops de la lista son de cuello V o redondo, pero en esta ocasión es de cuello alto, una propuesta diferente para la primavera-verano, ya que no tiene mangas.