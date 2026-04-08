Para lucir a la moda y en tendencia este abril de 2026, los pantalones rectos son la base para combinar buenos outfits, pues desde hace algunos años este tipo de prendas ha ganado mercado, tal como lo fue en los años 90. Estas son las 4 ideas de outfits para mujer con cinturón que se ven hermosos en la oficina.

Para armar buenas combinaciones, necesitas tener en tu guardarropa pantalones formales o jeans rectos, los cuales nunca pasan de moda, según un artículo del portal Studio F México. Este tipo de prenda tiene una horma sofisticada y versátil; es decir, tiro alto y un corte que se extiende desde la cadera hasta los tobillos. Conoce estas 4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no usas y transformarla en fundas para sillas y bancos.

Las ideas de pantalones rectos para este abril

1. Vaquero: Este tipo de jeans es ideal para un look campirano que puedes conjuntar con un buen cinto, una camisa, botas y sombrero. Le puedes agregar un blazer.

7 ideas de pantalones rectos de mujer para combinar con outfits causales en abril de 2026|Pinterest

2. De punto: Con estos pantalones tu look puede ser más casual, ya que lo puedes combinar con tenis y playera.

7 ideas de pantalones rectos de mujer para combinar con outfits causales en abril de 2026|Pinterest

3. Cintura elástica: Son unos de los pantalones más cómodos y de look muy casual. Lo mejor de todo es que lo puedes usar tanto con tenis como con sandalias.

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4. De lino: Este tipo de tela es ideal para los días calurosos, como lo empieza a hacer abril de este año, por lo que tu look será fresco y moderno.

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5. Con pinzas: La característica principal de este pantalón son sus visibles pliegues debajo de la cintura, a fin de resaltar la figura de la mujer.

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6: De cuero: Este pantalón sintético es un buen outfit para llevar en diferentes ocasiones. Lo puedes combinar con camisa blanca.

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7. Estilo náutico: Este tipo de pantalón lo utilizan demasiado las mujeres, tanto para uso diario como en la oficina, por lo que no podía faltar en la lista.