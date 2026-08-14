Cómo decorar tu recámara estilo multisensorial para que huela y suene relajante
Muchas de las veces las personas se enfocan en solo lo visual, pero una casa también tiene que ser acogedora para la familia
Las tendencias de las casas han cambiado, pues cada vez son más visuales y dejan de lado lo acogedor. No obstante, existe la vivienda multisensorial, que tiene como objetivo relajar a la familia, y qué mejor que decorar de este estilo la recámara, con el objetivo de que funja como desestresante. Mientras que la sala la puedes llenar de colores con estas 7 ideas de telas.
Se debe entender que una casa o recámara multisensorial es un espacio diseñado para estimular, relajar y conectar los sentidos de la vista, oído, tacto, olfato y gusto, mediante luces, sonidos, aromas y texturas, como los que veremos en este artículo. Pero si lo que buscas es darle una imagen diferente a la sala, puedes suplir la televisión por esta nueva tendencia.
Decorar recámara estilo multisensorial
- Oído: Para ello se debe tener una casa que no genere eco. Para ello, se debe evitar a toda costa los techos altos, pisos flotantes o paredes sin ninguna decoración, según un artículo del portal Hogarmania. Pero para absorber el ruido puedes optar por alfombras mullidas, cortinas pesadas de lino o algodón y los sillones con texturas suaves.
- Olfato: El olor es lo primero que una percibe de otro ser vivo o de un espacio. Por ello, se recomienda limpiar a diario la habitación y ventilarla, para evitar el olor a humedad. Una vez seguidos estos pasos, puedes agregarle un aroma que te dé paz o te recuerde momentos felices.
- Tacto: La clave de ello está en optar por telas con diferentes capas o texturas, ya sea en el sillón, cama o decoración de paredes.
- Vista: Bien dicen que una imagen vale más que mil palabras. Para convertir una habitación multisensorial, uno de los pasos es decirle adiós a las luces blancas de techo y optar por una lámpara de pie junto al sillón, una de mesa en una repisa o velones encendidos, para generar paz en el ambiente.