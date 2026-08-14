Las tendencias de las casas han cambiado, pues cada vez son más visuales y dejan de lado lo acogedor. No obstante, existe la vivienda multisensorial, que tiene como objetivo relajar a la familia, y qué mejor que decorar de este estilo la recámara, con el objetivo de que funja como desestresante. Mientras que la sala la puedes llenar de colores con estas 7 ideas de telas.

Se debe entender que una casa o recámara multisensorial es un espacio diseñado para estimular, relajar y conectar los sentidos de la vista, oído, tacto, olfato y gusto, mediante luces, sonidos, aromas y texturas, como los que veremos en este artículo. Pero si lo que buscas es darle una imagen diferente a la sala, puedes suplir la televisión por esta nueva tendencia.

Cómo decorar tu recámara estilo multisensorial para que huela y suene relajante|IA

Decorar recámara estilo multisensorial