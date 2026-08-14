Reportan a famoso cantante en cirugía de alta complejidad de urgencia tras fuerte accidente automovilístico; su esposa murió y sus hijos siguen delicados

El 12 de agosto conmocionó al público ecuatoriano el fuerte accidente automovilístico que sufrió Mauricio Núñez, miembro del dúo de música folclórica Hermanos Núñez, junto a su familia. Su esposa, Giomara Lozada, perdió la vida poco después del incidente. El cantante y músico acaba de ser intervenido quirúrgicamente con un procedimiento de alta complejidad, mientras sus hijos permanecen delicados de salud.

Un comunicado emitido este viernes 14 de agosto especifica que Mauricio Núñez fue sometido ayer a una cirugía de alta complejidad debido a las graves lesiones que comprometen su pulmón, costillas y arcos costales. Tras 9 horas de operación, está en estricta observación médica.

La hija menor del cantante, María José Núñez Lozada, tiene tan solo 8 años de edad y este viernes tiene programada una cirugía de cadera. El hijo, Mauricio Núñez Lozada, fue sometido a cirugía plástica reconstructiva y sigue bajo vigilancia médica.

Qué le pasó a Mauricio Núñez, del dúo ecuatoriano Hermanos Núñez

Fue el 12 de agosto que se confirmó con un comunicado que Mauricio Núñez había sufrido un accidente automovilístico con su familia en la vía Santo Domingo-Quinindé. En el accidente murió su esposa, Giomara Lozada Ortega.

El jueves se publicó una actualización sobre el músico de Hermanos Núñez y sus hijos. Se informó que su hijo, Mauricio, tenía graves lesiones en la zona frontal de la cabeza y múltiples laceraciones en la lengua, las cuales requerían tratamiento médico especializado.

María José Núñez, por su parte, presentaba fracturas en sus extremidades inferiores, incluyendo una fractura de fémur.

Elizabeth Núñez, hija mayor de Mauricio, no estaba en el vehículo y se encuentra bien de salud. Ella, quien también es cantante a sus 26 años, ha estado compartiendo información sobre los ritos funerarios tras la muerte de su madre y sobre la salud de su familia.

Quién es Mauricio Núñez

Junto con su hermano Orlando, es uno de los mayores representantes de la música folclórica ecuatoriana, con presentaciones en todo su país y múltiples reconocimientos. Cuentan con más de 30 años de trayectoria.

