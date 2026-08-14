El truco oculto de la pasta para hacer una salsa al nivel de MasterChef 24/7 SIN crema

El Chef Édgar Núñez reveló ante las cámaras de MasterChef 24/7 que el secreto para hacer una salsa perfecta que acompañe a tus espaguetis o cualquier tipo de pasta no está en la crema, sino en... ¡el almidón! Conoce todas las claves de este truco de alta cocina que le dará otro nivel a tus creaciones.

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¿Cómo convertir el almidón de tu pasta en una deliciosa salsa de consistencia espesa?

Este viernes, el Chef Édgar Núñez impartió una masterclass dedicada exclusivamente a las pastas italianas y mostró cómo el momento de la cocción puede ser clave para la posterior realización de la salsa:

"La pasta se va a ir cocinando solita: ese es el secreto de poder ligar una salsa sin necesidad de agregarle crema (…) la manera de ligar la pasta es a través del almidón: aunque parezca que hayan probado salsas que parece que tienen crema, no es así", explicó el Chef, quien reiteró que las recetas originales de pastas no llevan crema.

De acuerdo con Google Gemini, el almidón cumple 3 funciones clave al momento de preparar salsas:

EMULSIONADOR

Al agitar o saltear la pasta con la salsa y un poco de su agua, el almidón envuelve las partículas de grasa y las mantiene suspendidas en el líquido.

Resultado: Una salsa cremosa, uniforme y sedosa que no se separa ni deja un charco de aceite en el fondo del plato.

ESPESANTE NATURAL

Al agregar el agua rica en almidón a la sartén y dejar que reduzca durante 1 o 2 minutos a fuego medio-alto, el agua sobrante se evapora y el almidón aporta cuerpo y viscosidad: esto permite dar consistencia a salsas ligeras sin necesidad de recurrir a harina, nata o espesantes externos.

ADHERENTE

La pasta recién escurrida suele ser resbaladiza. El almidón emulsionado crea una fina capa viscosa sobre la superficie del fideo o la figura, logrando que la salsa se adhiera a la pasta en lugar de deslizarse fuera de ella.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?