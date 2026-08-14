Regreso a clases: conoce el método de 5 minutos para forrar libros fácilmente

Falta poco tiempo para poder comenzar las clases por lo que las familias ya comienzan a preparar todo lo necesario para no dejar nada librado al azar. Uno de los principales retos que surgen es el de forrar libros que, si bien puede parecer fácil pues algunos tienen el problema de que se generen pliegues o bolsas de aire.

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Para poder lograr un forrado correcto pues tienes que contar con herramientas como tijeras, una regla para moldear y el forro de papel Contact. Así podrás trabajar directamente sobre los libros con una colocación exacta.

¿Cómo forrar los libros de manera fácil?

Lo primero que debes hacer es desenrollar el material sobre una mesa lisa y colocar el libro por encima para saber cuánto vas a necesitar. Con la tijera vas a ir haciendo el primer corte dejando un margen suficiente alrededor de los bordes antes de realizar la fijación del adhesivo.

Cuando comiences la colocación lo que tienes que hacer es despegar el forro y ve pegando de a poco el libro. Es importante que la primera solapa quede firmemente orientada. La técnica te lleva a avanzar de manera lenta envolviendo las tapas. El material se debe ir adhiriendo de manera pareja.

Uno de los principales problemas que puede surgir es que haya una desalineación o que se vayan formando pequeñas imperfecciones en el plástico. Lo que debes hacer es que si cometiste algún error, puedas despegarlo y corregirlo con una regla o con un trapo, lo que te ayude a poder alisar el área que se vio afectada.

Si ya tienes la estructura principal cubierta comienza a prestar atención especial a los bordes. Aquí lo que deberás hacer es realizar cortes en diagonal en las cuatro esquinas del excedente de plástico. También brinda atención a la hendidura específica en la zona correspondiente al lomo grueso para facilitar los dobleces hacia el interior.

Seguimos con el otro paso es luego de haber realizado las incisiones necesarias en las esquinas y el lomo, las pestañas sobrantes se pliegan hacia el reverso de las cubiertas y solapas. Ejerce presión de manera adecuadamente en los cuatro lados para que quede firme.