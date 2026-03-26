7 ideas para organizar tus zapatos si tu cuarto es pequeño y no caben
Si quieres que tu habitación se vea ordenada sin tener que comprar muebles de zapatos estorbosos, estas alternativas se volverán tus preferidas para organizar.
Tener muchos zapatos suena como una fantasía para muchas personas, pues significa que no hay que repetir los modelos tan seguido y siempre hay un par que combina con el look del día. Sin embargo, también puede volverse problemático a la hora de organizar cada diseño en un lugar para que la recámara no parezca un caos.
La buena noticia es que esto es perfectamente posible de lograrse con sencillas ideas para mantener todo en orden, incluso en espacios pequeños. Tampoco se necesitan armarios muy modernos, sino que basta con modernas instalaciones que además se mimetizan con el resto de la decoración para un acabado sofisticado.
¿Cómo organizar los zapatos? Opciones que lucen ordenadas y no los maltratan
- Zapateras verticales. Aprovecha hasta el último rincón de tu cuarto con un mueble alto tipo torre y repisas a lo largo. En cada escalón podrás poner un par y, si te sobra espacio, hasta sirve para guardar bolsos.
- Cajas de acrílico para organizar zapatos. Seguro has visto a personas que tienen todos sus modelos a la vista de una manera sutil usando solo cajitas de acrílico. Este método para organizar zapatos es ingenioso cuando se apila como si fuera un muro y además mantiene al polvo alejado.
- Saco especial detrás de la puerta. Cuando ya no te quedan zonas para optimizar, siempre se puede recurrir a los sacos de plástico que van colgados detrás de la puerta. Si bien no lucen tan lindos, cuando no están atascados tampoco son un problema.
- Organizadores debajo de la cama. Si el ruido visual te incomoda, puedes optar por organizar tus zapatos en el espacio que queda justo debajo de la cama y que usualmente está olvidado. Para que no se llene de polvo el calzado, usa cajas de almacenamiento.
- Taburetes con almacenamiento escondido. Siguiendo con la intención de no generar ruido visual en la habitación, los taburetes que están diseñados "huecos" son una excelente opción. Esto porque cerrados parecen un mueble tradicional, pero cuando se abren, puedes guardar lo que se te ocurra.
- Estante con puertas reclinables. Si quieres una instalación moderna que te sirva para organizar tus zapatos teniendo un cuarto pequeñito, entonces te convienen los estantes que vienen con puertas reclinables. Esta es una alternativa de decoración que está en tendencia este 2026, ya que es moderna y combina orden con diseño funcional.
- Repisas altas para organizar zapatos. Instalar un par de repisas es sumamente funcional para poner muchísimas cosas y con la zapatería no es la excepción. Elige unas de material resistente y que sean relativamente anchas para que quepan tenis, tacones y botas.