En cada inicio de temporada es por ley que toda persona organice su armario, sobre todo para sacar la ropa ad hoc a cada estación, como en esta ocasión lo es la primavera-verano, en la que puedes utilizar 3 outfits con short para el calor que se ven aesthetic. Mientras que las prendas viejas que ya no uses las puedes convertir en cojines con dibujos chidos.

Estos nuevos cojines, que te servirán tanto para la sala como para los dormitorios, pueden ser sacados de retazos de prendas viejas o de otras que ya no te queden o con las que simplemente ya no te identificas con el diseño o modelo. Para ello, es momento de acudir a la máquina de coser y crear objetos con dibujos aesthetics para toda la familia. Estas son las 4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y transformarla en organizadores colgantes para el baño.

Los cojines con dibujos aesthetics

1. Girasol: Una de las flores que se relaciona con la primavera para hacer durante esta temporada. Puedes utilizar partes de jeans.

7 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en cojines con dibujos aesthetic|Pinterest

2. Gato: Para los amantes de los mínimos. Puedes impregnar en tu cojín la cara de tu gato.

7 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en cojines con dibujos aesthetic|Pinterest

3. Familia Pokémon: Un cojín muy original para una pareja, sobre todo si ambos son fanáticos de Pokémon.

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4. Personaje histórico: Si eres un loco por la historia mexicana y admiras a los grandes personajes, puedes impregnar su cara en tu cojín, como en este caso lo es Frida Kahlo.

7 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en cojines con dibujos aesthetic|Pinterest

5. Mr. y Mrs.: Cojines para una familia de recién casados. Pueden impregnar su cara de estilo serie o caricatura.

7 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en cojines con dibujos aesthetic|Pinterest

6. Familia: Haz tus nuevos cojines de sábanas o ropa vieja, pero aquí lo importante es dibujar a los integrantes de tu familia. También puede ser por separado para después reunir todos.

7 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en cojines con dibujos aesthetic|Pinterest

7. Enamorados: Este diseño de cojín es una buena idea para regalar a novia o novio o quizá a un pretendiente.