7 ideas para reemplazar el inodoro tradicional por opciones más aesthetic para tu baño

Aunque no lo parezca, el baño es uno de los lugares más importantes en una casa y mantenerlo lindo es fundamental, incluso si siempre está "oculto". En estos casos, la limpieza no es la única aliada, sino también la decoración e instalaciones; desde el lavabo hasta el inodoro.

Y aunque generalmente se utilizan mobiliarios tradicionales, lo cierto es que perfectamente los retretes se pueden cambiar por diseños modernos que le den cierto aire de lujo a los espacios. Además de que en la mayoría de casos son bastante fáciles de poner y no requieren de una remodelación completa, que implica una inversión considerable de tiempo y dinero.

Baños modernos: los diseños de inodoros que están en tendencia este 2026