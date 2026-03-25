7 ideas para reemplazar el inodoro tradicional por opciones más aesthetic para tu baño
Para que tu casa se vea elegante y lujosa, es muy importante que no te olvides del baño, especialmente el inodoro, pues se puede cambiar por versiones mejores.
Aunque no lo parezca, el baño es uno de los lugares más importantes en una casa y mantenerlo lindo es fundamental, incluso si siempre está "oculto". En estos casos, la limpieza no es la única aliada, sino también la decoración e instalaciones; desde el lavabo hasta el inodoro.
Y aunque generalmente se utilizan mobiliarios tradicionales, lo cierto es que perfectamente los retretes se pueden cambiar por diseños modernos que le den cierto aire de lujo a los espacios. Además de que en la mayoría de casos son bastante fáciles de poner y no requieren de una remodelación completa, que implica una inversión considerable de tiempo y dinero.
Baños modernos: los diseños de inodoros que están en tendencia este 2026
- En colores oscuros. Una opción accesible para reemplazar el retrete tradicional de un baño consiste simplemente en elegir una pieza de colores fuertes, dejando de lado las versiones en blanco que casi todos tienen.
- Flotante minimalista. Si quieres irte por algo mucho más atrevido, entonces podrías optar por los WC que tienen estructura "flotante". Esto te ahorrará espacio y hará que el lugar parezca de mayor amplitud.
- Inodoro con tanque oculto. Para instalaciones completamente modernizadas, prueba con el sistema de aguas en la pared, justo como los que hay en los centros comerciales. Eso sí, aquí necesitarás una reconstrucción parcial.
- Estilo japonés. En caso de que quieras que todo tu hogar se vuelva minimalista, no te olvides del baño, donde es posible imitar a la decoración de interiores japonesa que es tendencia en 2026. Para el retrete, hay modelos que tienen bidet y descargas automatizadas.
- Con acabado de porcelana. Una alternativa para reemplazar el retrete por algo aesthetic, son las tazas que están fabricadas con cerámica y tienen un acabado similar a la porcelana. Se ven lujosos y son igual de funcionales.
- Inodoro con muebles integrados. Para hacer de todo este espacio algo práctico y sencillo de utilizar, están también los diseños de muebles para baño que son perfectos para optimizar el almacenamiento. Un ejemplo son los muebles con repisas que van sobre el retrete.
- Versión reducida para casas pequeñas. Si tu hogar es muy chico y quieres aprovechar el espacio al máximo, intenta con un modelo de inodoro menos estorboso y que sirve para exactamente lo mismo. Esto puede replicarse con el lavabo y la tina (en caso de que tengas).