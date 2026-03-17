7 ideas de vestidos blancos para recibir el equinoccio de primavera 2026; son frescos, favorecedores y hermosos

El blanco ya es el color por excelencia para recibir la estación del año en que todo florece. Si en los próximos días tienes planeada una escapada de fin de semana a una reserva natural o zona arqueológica, te compartimos un poco de inspiración en vestidos blancos para recibir el equinoccio de primavera 2026.

Estos diseños te harán sentir fresca y muy hermosa. No solo este color se considera buenísimo para atraer la energía sino te permite combinar con todo tipo de accesorios.

7 vestidos blancos para el equinoccio de primavera 2026

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1. Vestido midi con cuello halter

Comenzamos con una opción por demás elegante y estilizada: un vestido blanco con cuello halter. Su altura es midi, entre la rodilla y el tobillo; este es uno de los cortes más favorecedores sin importar tu estatura o el tipo de cuerpo que tengas.

2. Vestido midi con escote amplio

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Seguimos con los vestidos midi, pero ahora con una forma mucho más clásica y romántica. La parte de arriba se ciñe al torso, mientras la falda es amplia y con movimiento.

3. Vestido en capas

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Esta opción es fresca, cómoda y muy hermosa. Se trata de un vestido blanco en varias capas, cuyos tirantes tienen moño. Es largo y se ve increíble con sandalias bajas.

4. Crochet, una gran opción en vestidos blancos para recibir el equinoccio de primavera 2026

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Si vas a visitar un lugar particularmente caluroso o tienes próxima una escapada hacia un balneario, pocas cosas se encuentran tan en tendencia como un vestido en crochet. El blanco es uno de los colores en que más comúnmente se hace este tipo de vestidos, por su frescura y luminosidad.

5. Vestido mini

Si lo que quieres es máxima comodidad y libertad de movimiento en un clima caluroso, jamás pasará de moda un minivestido blanco.

6. Vestido romántico con manga abultada

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Nos encantó este vestido de bordado calado por sus románticas mangas abultadas, por cómo enfatiza la cintura y por su elegante falda larga. Sin duda, un estilo que se encuentra entre tus mejores opciones de vestidos blancos para recibir el equinoccio de primavera 2026.

7. Vestido con tirantes y falda A

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Terminamos la lista con un vestido que reúne varios elementos que nos gustan bastante: los tirantes, el torso ceñido, la falda amplia y la favorecedora altura midi. Es súper femenino, bonito y fresco.