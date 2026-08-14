7 ingredientes caseros que jamás debes usar en las axilas porque alteran el pH y causan mal olor

El auge de la cosmética natural y los trucos de belleza en redes sociales ha llevado a muchos a sustituir sus desodorates comerciales por ingredientes caseros que funcionan como alternativas más naturales y económicas.

Algunos incluso prometen, además de detener la sudoración, aclarar la piel y evitar químicios artificiales. Sin embargo, las axilas son una de las zonas más delicadas, delgadas y sensibles de todo el cuerpo humano.

Por ello, aplicar cualquier sustancia sin conocer su composición química puede desencadenar efectos adversos graves, transformando un supuesto beneficio en un problema dermatológico.

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Los 7 ingredientes caseros que jamás debes usar en las axilas

Bicarbonato de sodio

Posee un pH sumamente alcalino. Al aplicarlo, neutraliza por completo la acidez natural de la piel, lo que destruye la barrera cutánea, genera dermatitis por contacto y a largo plazo altera las bacterias provocando un mal olor más agresivo.

Jugo de limón

Su alta acidez es extremadamente abrasiva. Además, contiene compuestos llamados psoralenos que, al entrar en contacto con la radiación causan una quemadura en la piel y manchas difíciles de quitar.

Evita usar estos ingredientes caseros directamente en tus axilas|Pexels: Cliff Booth

Vinagre de manzana

Su aplicación directa sin diluir ocasiona quemaduras químicas en pieles sensibles. Su uso continuo reseca la piel y produce más sudor.

Alcohol e isopropílico

Elimina por completo la hidratación natural de la piel, causa descamación y elimina la flora bacteriana sana, dejando el terreno libre para los microorganismos que causan el mal olor corporal.

Aceite de coco virgen

Aunque es hidratante en otras partes del cuerpo, en una zona propensa al sudor y a la fricción, obstruye los poros, facilitando la aparición de quistes, golondrinos y mal olor por acumulación de sebo.

Estos son los ingredientes caseros que no debes aplicar en tus axilas, según expertos|Pexels: SHVETS production

Agua oxigenada

Es un agente que mata las células sanas de la piel, debilita la barrera cutánea e incrementa la sensibilidad de la piel ante el propio roce de la ropa.

Pasta de dientes

Contiene mentol, flúor y agentes blanqueadores diseñados para el esmalte dental. Su aplicación en las axilas povoca una irritación severa inmediata, enrojecimiento y quemaduras superficiales que terminan oscureciendo la zona debido a la inflamación.

