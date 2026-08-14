7 ingredientes caseros que jamás debes usar en las axilas porque alteran el pH y causan mal olor
En el mundo de los remedios caseros, existen algunos ingredientes que no debes utilizar en tus axilas, ya que a pesar de ser naturales alteran tu pH
El auge de la cosmética natural y los trucos de belleza en redes sociales ha llevado a muchos a sustituir sus desodorates comerciales por ingredientes caseros que funcionan como alternativas más naturales y económicas.
Algunos incluso prometen, además de detener la sudoración, aclarar la piel y evitar químicios artificiales. Sin embargo, las axilas son una de las zonas más delicadas, delgadas y sensibles de todo el cuerpo humano.
Por ello, aplicar cualquier sustancia sin conocer su composición química puede desencadenar efectos adversos graves, transformando un supuesto beneficio en un problema dermatológico.
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Los 7 ingredientes caseros que jamás debes usar en las axilas
- Bicarbonato de sodio
Posee un pH sumamente alcalino. Al aplicarlo, neutraliza por completo la acidez natural de la piel, lo que destruye la barrera cutánea, genera dermatitis por contacto y a largo plazo altera las bacterias provocando un mal olor más agresivo.
- Jugo de limón
Su alta acidez es extremadamente abrasiva. Además, contiene compuestos llamados psoralenos que, al entrar en contacto con la radiación causan una quemadura en la piel y manchas difíciles de quitar.
- Vinagre de manzana
Su aplicación directa sin diluir ocasiona quemaduras químicas en pieles sensibles. Su uso continuo reseca la piel y produce más sudor.
- Alcohol e isopropílico
Elimina por completo la hidratación natural de la piel, causa descamación y elimina la flora bacteriana sana, dejando el terreno libre para los microorganismos que causan el mal olor corporal.
- Aceite de coco virgen
Aunque es hidratante en otras partes del cuerpo, en una zona propensa al sudor y a la fricción, obstruye los poros, facilitando la aparición de quistes, golondrinos y mal olor por acumulación de sebo.
- Agua oxigenada
Es un agente que mata las células sanas de la piel, debilita la barrera cutánea e incrementa la sensibilidad de la piel ante el propio roce de la ropa.
- Pasta de dientes
Contiene mentol, flúor y agentes blanqueadores diseñados para el esmalte dental. Su aplicación en las axilas povoca una irritación severa inmediata, enrojecimiento y quemaduras superficiales que terminan oscureciendo la zona debido a la inflamación.