¿Cómo descubrir tu color de poder personal mediante la psicología de la luz y la colorimetría?
Conoce cómo puedes obtener tu color de poder personal y utilizarlo a tu favor para sacar todo tu potencial, de acuerdo con la colorimetría y la psicología
Descubrir tu color de poder personal mediante la psicología de la luz y la colorimetríaconsiste en identificar la longitud de onda cromática que resalta tu belleza natural y estimula tu seguridad psicológica para proyectar una autoridad magnérica.
En el diseño de imagen y la neuroestética, un color de poder no es simplemente el que está de mona, sino es aquel cuya frecuencia electromagnética interactúa de forma armónica con tus pigmentos biológicos e ilumina tu rostro al instante.
Al vestir con esta tonalidad estratégica, provocas una respuesta neurológica subcosciente que eleva tus niveles de confiaza, reduce el estrés y capta la atención de tu entorno de manera inmediata.
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¿Cómo descubrir tu color de poder personal según la colorimetría?
- Evalúa tu reflejo bajo la luz natural
Colócate frente a un espejo al medio día sin maquillaje ni luces artificiales. Observa si la luz del sol suaviza tus facciones o si acentúa las sombras debajo de tus ojos.
- Cruza tu subtono con la temperagtura de la luz
Si tienes un subtono frío, tu color de poder nacerá de la gama de luces invernales y puras. Si eres de subtono cálido, tu energía se potenciará con longitudes de onda asociadas al fuegi y la tierra.
- Identifica tu arquetipo de intención psicológica
Define qué necesitas proyectar en tu vida actual. Si buscas respeto y liderazgo, necesitas la frecuencia del Azul Real. Si quieres pasión, acción y coraje, prueba con el canal del Rojo Carmín; y si deseas creatividad y expansión, utiliza el Verde Esmeralda.
- Encuentra la intersección perfecta
Une tu estación física con tu meta mental. Por ejemplo, si eres una persona fría que desea proyectar liderazgo, elige un Azul Cobalto brillante y saturado que encienda todas tus facciones.
- Haz la prueba del espejo y la vibración
Sostén una prenda del color elegido justo debajo de tu barbilla. Si notas que tus dientes se ven más blancos, tus ojos brillan y sientes el impulso de mejorar tu postura corporal, habrás activado con éxito tu color de poder personal.