Estos son los 5 alimentos que evitan la deshidratación

La ola de calor en México inició de forma contundente y por eso el tema de la deshidratación es algo que se expone de manera más contundente. Aunque siempre se va a recomendar beber agua o en caso de práctica de deporte o labores constantes y directas en el sol… bebidas rehidratantes como sueros. Sin embargo, estos 5 alimentos pueden complementar de manera efectiva tu consumo de líquidos.

¿Cuáles son los 5 alimentos que combatirán la deshidratación?

Las siguientes frutas y verduras tienen la particularidad de aportar alto contenido en agua, pero además cuentan con vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales. Estos son muy útiles en temporadas donde el calor es algo que impregna el ambiente. Aunque estos no sustituyen el agua, ayudan a complementar cuando por alguna razón el individuo no consume suficiente líquido vital en su día a día.

Lechuga

La lechuga, sobre todo la tipo iceberg, contiene más del 90% de agua. Puede utilizarse en las conocidas ensaladas o en otros platillos como los wraps u otros alimentos frescos. Esta verdura aporta fibra y complementa una alimentación balanceada y ligera.

Fresas

Para seguir con la contención de la deshidratación, las fresas tienen el 90% de agua. Se pueden incluir en licuados, yogur o ensaladas. Son ricas en antioxidantes y Vitamina C, lo cual fortalece el sistema inmunológico. Su tamaño permite llevarlas contigo y comerlas como una botana saludable.

Sandía

Con un porcentaje de entre 90 y 92% de agua, la sandía es uno de los alimentos más utilizados en temporada de calor. Con su sabor tan rico-dulce, la gente se la come sin esfuerzo… esto sin tomar en cuenta su aporte de Vitamina C y antioxidantes como el licopeno.

Pepino

Este alimento tiene la particularidad de mantener la sensación de frescura en el cuerpo, por lo que ayuda en demasía a combatir la deshidratación. Y es que tiene el 95% de agua, es bajo en calorías y aporta pequeñas cantidades de Vitamina K y potasio. Por ello, es uno de los vegetales más hidratantes.

Melón

Esta fruta tiene una estructura jugosa que la hace perfecta para el desayuno o consumirla como una colación ligera. Cuenta con alrededor del 90% de agua y es rica en Vitamina A y Vitamina C. Esto significa que vale la pena tomarla/comerla fría para aportar beneficios refrescantes al cuerpo.