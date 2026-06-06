7 mejores contornos de ojo para iluminar tus ojeras oscuras
Estos productos son ideales para iluminar la zona y despigmentar la zona.
Las ojeras oscuras son un gran problema del día a día ya que aparecen incluso si has descansado tiempo suficiente. Esta coloración puede aparecer por la genética, la circulación, la pérdida de densidad cutánea o incluso la exposición solar.
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Si sufres de estos problemas pues te vamos a contar sobre los mejores contornos de ojos para ocultar esta zona y hacerte bien con un aspecto descansado. Toma nota y elige el mejor para ti.
¿Cuáles son los mejores contornos de ojos?
Atashi K-Bioferment Instant Blur Magic Eyes
Aquí tendrás un tratamiento y corrección inmediata. Es ideal para ojeras oscuras ya que proporciona un efecto iluminador instantáneo que consigue que la zona se vea mucho más descansada desde la primera aplicación. Contiene pigmentos asalmonados que neutralizan las ojeras azuladas y violáceas.
La Roche-Posay Pigmentclar Ojos
Luego tenemos esta opción que es muy completa. Su fórmula actúa en los mecanismos responsables de la pigmentación mientras ilumina. Contiene Phe-Resorcinol, un potente despigmentante que ayuda a reducir la producción de melanina, niacinamida para unificar el tono. También contiene cafeína para estimular la microcirculación y ácido ferúlico junto a ginkgo biloba para combatir el estrés oxidativo.
ISDINCEUTICS K-Ox Eyes
Esta es una recomendación para cuando tienes ojeras y bolsas. Su presentación es con un aplicador cerámico frío que contribuye a descongestionar la zona y potencia una sensación de frescor inmediata. Este producto actúa sobre la microcirculación y la elasticidad de la piel para reducir progresivamente la apariencia de las ojeras oscuras y las bolsas.
Eucerin Anti-Pigment Eye Contour
Por aquí tenemos un producto que trabaja sobre la hiperpigmentación. Contiene un aplicador metálico que ayuda a descongestionar la zona y mejorar la sensación de frescor. Su composición tiene Thiamidol que es despigmentante, ácido hialurónico para hidratar y rellenar visualmente la piel.
Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 Eyes
La textura de este producto se absorbe rápidamente y deja la zona hidratada y cómoda sin sensación pesada. Tiene tecnología Co-Bonding que fomenta la producción de colágeno y mejora la firmeza y la elasticidad, mientras actúa sobre bolsas, ojeras, arrugas y signos de fatiga. La mirada se ve más uniforme, luminosa y rejuvenecida con su uso continuado.
Remescar Bolsas y Ojeras
Es muy famoso por su efecto casi inmediato.Su fórmula proporciona un efecto tensor visible en apenas unos minutos y reduce temporalmente la apariencia de bolsas y ojeras durante varias horas.
Caudalie Vinoperfect Ojos
Por último, tenemos este producto para tratar tanto las ojeras vasculares como las pigmentarias. Su presentación contiene un aplicador cerámico refrescante que descongestiona la zona y proporciona una sensación muy agradable.