16 diseños de uñas mate cortas para impactar con tu elegancia en la oficina; todas van a querer tu manicure

Hay algo muy sutil en el manicure con acabado mate, pero sin quitarle ni tantito atractivo o elegancia. Por eso puede convertirse en una de tus mejores opciones para complementar el look que lleves en la oficina. Si todavía no estás convencida, checa las siguientes ideas de uñas mate cortas.

16 diseños de uñas mate cortas para usar en la oficina

1. Nude con negro

Las uñas mate se caracterizan porque su acabado no refleja la luz, por lo que en lugar de brillo tienen una textura aterciopelada . Este efecto se logra con esmaltes especiales, ya sea aplicados con color o como 'top coat'.

2. En tono mocha

Los tonos oscuros son los más comunes con el acabado mate por su durabilidad, su aspecto sobrio y por lo bien que lucen con la textura suave.

2. Uñas mate en tonos pastel

|Crédito: Instagram. @lily_nailsmaster.nyc

Aunque no suelan ser la opción más común, los tonos claros también se utilizan con las uñas mate. Aquí tenemos un ejemplo donde el protagonismo se lo lleva el amarillo, aunque en una tonalidad clara y no en todas las uñas.

4. Uñas bicolor

|Crédito: Instagram. @lily_nailsmaster.nyc

Si no quieres que tu manicure entero lleve un tono muy oscuro, puedes recurrir a un diseño así: solo algunas uñas están completamente cubiertas, mientras las otras mantienen una base nude con detalles en verde y líneas de brillo.

5. Uñas mate con un toque de brillo

También se vale llevar un manicure con efecto mate y añadirle glitter, si quieres crear un contraste muy cool. El truco es que el glitter no acapare el diseño; por ejemplo, si solo está presente en una uña.

6. En rosa y nude

Esta es una idea muy fácil de combinar, sofisticada y típicamente femenina que podrías llevar al trabajo. Algunas de las uñas sí tienen un poquito de brillo, mientras el tono rosa tiene efecto mate.

7. Uñas color menta

Aquí tenemos otra muestra de que el acabado mate también se puede ver muy bien en tonos claros e incluso fuera de lo común, como el menta; es una gran idea para la temporada de calor que se aproxima.

8. Uñas mate cortas y en rojo

El manicure rojo nunca pasará de moda, sin importar el acabado que elijas ni los decorados. En este diseño se añadió un poquito de brillo con hojuelas doradas.

9. Uñas francesas, pero dark

|Crédito: Instagram. @ashleyclarkesalon

Esta es la versión completamente dark, pero súper elegante, de tus uñas francesas convencionales. La base es negra y mate pero, aunque las puntas son del mismo color, tienen un poquito de brillo y eso las distingue.

10. Con degradado

Otra gran idea para lucir un manicure con efecto mate es hacer un degradado y que el color se vaya haciendo más tenue en cada uña; para hacerlo más especial, puedes añadir un hilo de oro.

11. En azul

Aunque no sean oscuros, los tonos intensos destacan muchísimo con este tipo de acabado. Al no reflejarse, siguen siendo diseños bastante discretos.

12. Uñas mate con animal print

Con el acabado mate sí se puede emplear dibujos intrincados o detallados como un animal print. Si quieres darle equilibrio y que siga siendo un manicure minimalista perfecto para la oficina, el print puede ir en solo una uña.

13. Con dorado

También se vale añadir piedritas, aplicaciones u otras texturas en tus uñas mate, y aquí tenemos un excelente ejemplo en rosa y verde.

14. Uñas mate con flores

|Crédito: Instagram. @ownbysiempre

Una opción muy distinta es ponerle pequeños dibujos a tu manicure, como florecitas. Si mantienes un fondo en tono oscuro puede lucir mucho más.

15. En gris

El gris , al ser neutro, es otra de las mejores tonalidades para presumir un manicure en acabado mate. Nos encantó el diseño con líneas y puntos, a manera de runas.

16. Uñas mate de color negro

|Crédito: Instagram. @lily_nailsmaster.nyc

De nuevo, tenemos el color negro como el favorito para una manicura en acabado mate. Está combinado con nude e incluye unos corazones muy coquetos.