8 diseños de uñas con foil, la tendencia más aesthetic y original para primavera 2026

El mundo del manicure siempre está lleno de nuevas tendencias y propuestas que se pueden adaptar a tu estilo y prácticamente cualquier ocasión. En primavera 2026, una idea que ha estado llamando la atención son las uñas con foil. Se puede adaptar a técnicas diversas y te puede ayudar a crear un look irrepetible.

8 ideas de uñas con foil para primavera 2026

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1. Oro rosa con plata

Comenzamos nuestra lista con un diseño hecho en base rosa muy clarito, combinado con foil en 'rose gold' y plateado. Lo que llamamos 'foil' son láminas metálicas decorativas, súper delgaditas; se puede aplicar sobre acrílico, gelish u otros tipos de esmalte para uñas.

2. Azul turquesa

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Si quieres un poco de inspiración marítima, puedes recurrir a los tonos turquesa y azul claro como en este diseño. Al ser ligeramente distintos entre sí y tener brillo tornasolado, nos hace pensar en las aguas del Caribe mexicano.

3. Verde con dorado

Aunque las uñas con foil casi siempre llevan brillo, éste puede aplicarse de manera muy sutil o integrarse en diseños de tonos suaves, como este ejemplo. El verde cremoso que se utilizó combina de manera muy armónica con el dorado.

4. En rosa

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Esta es una alternativa sin brillo, pero muy hermosa y fácilmente combinable. Además, recordemos que los tonos claros de rosa suelen ser sumamente favorecedores y combinables.

5. Uñas con foil de colores

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Si no le tienes miedo al color vibrante y al contraste, esta idea te puede fascinar. Sobre una base en negro, se aplicaron colores de foil muy distintos entre sí. La parte más original de este diseño es cómo se aplicaron las láminas metálicas a manera de uñas francesas.

6. En uñas negras

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Aquí tenemos otra manera muy elegante de combinar una base en color negro con el foil brillante. Es un diseño llamativo y original, pero equilibrado.

7. Sobre base nude

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Si quieres brillo al mínimo y de forma muy elegante, aquí tienes un perfecto ejemplo. Algunas uñas no llevan decoración, solo un hermoso tono nude; otras, tienen la misma base color piel pero con detalles en foil de manera "descuidada".

8. Look gótico

Para las chicas dark, finalizamos con un diseño que tiene toques vampirescos y dramáticos: una base de color negro con foil en rojo metálico.