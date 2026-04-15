Exatlón México: ¡Premio colosal en juego! ¿Qué equipo se lleva hoy 15 de abril, los boletos para ver a Christian Nodal?

La semana 29 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso y para hoy miércoles 15 de abril se llevará a cabo la Batalla Colosal la cual es un concierto de Christian Nodal, donde los Rojos y Azules deberán sumar una victoria o una derrota más; sin embargo, para saber quién se hace con este premio, no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país.

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Los Rojos tristes tras perder la primera Villa de la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México

Antes de llevarse a cabo la competencia por el Power Token Varonil, quienes regresaron bastante triste fueron los Rojos, y es que antes de salir a correr, los escarlatas querían llevarse dicho premio, sin embargo, Alexis Vargas fue quien se hizo con dicha recompensa y lo que llamó la atención fue que, ni con los gritos de Mati Álvarez pudieron desconcentrar a la Pesadilla Ninja.

Cabe señalar que, el domingo 12 de abril se escuchó cómo fue que Golden Champion le revelaba una estrategia a Mario Mono Osuna, donde le dijo que, cuando ella le gritaba al peleador de artes marciales mixtas, el participante Azul se desconcentraba, sin embargo, esto no les resultó.

Mario Mono Osuna opina sobre la relación de Adrián Leo y Katia Gallegos

Por otro lado, Paulette Gallardo le preguntó a Mario Mono Osuna sobre cómo era su relación con su esposa, a lo que el exfutbolista le dijo que, la ama y extraña mucho, además que, cuando la conoció, le dio mucha pena, y fue aquí donde Sangre Brava se sorprendió mucho puesto que, ella pensaba que nada le daba pena a su compañero y lider de equipo.

Tras este momento, ambos participantes Rojos analizaron la relación de Katia Gallegos y Adrián Leo, donde dijeron que los ven muy enamorados y que su noviazgo podría seguir fuera de Exatlón México, sin embargo, Paulette Gallardo dijo que no sabría si ella podría tener a una pareja en la competencia.