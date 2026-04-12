La edad no es un impedimento para lucir una manicura increíble, ya que existen diseños que las mujeres mayores pueden usar en cualquier ocasión y se les ven elegantes, como lo son los clásicos atemporales, modernos y sutiles, aunque para ello se deben seguir ciertos puntos para no desentonar. Estas son las últimas 3 tendencias de uñas para abril de 2026.

De acuerdo con un artículo del portal Essie, existen algunas claves para que las mujeres maduras luzcan unas manos increíbles, y ello es el tamaño, ya que les benefician los diseños cortos o de longitud media. Mientras que en la forma, las redondas y ovaladas son ideales para darles un aspecto más juvenil. Estos son los 9 modelos de manicura de Pascua que puedes usar todo abril.

Asimismo, un acabado impecable hará la diferencia, por lo que debes tener las uñas bien limadas, retirar las cutículas y agregar una base protectora. También le puedes agregar detalles, solo que sean sutiles, como líneas doradas o geometría minimalista.

Los diseños de uñas para mujeres mayores

1. French: Es uno de los diseños más clásicos y es atemporal, por lo que nunca falla.

8 diseños de uñas para mujeres mayores: se pueden usar en cualquier ocasión y se ven elegantes|Pinterest

2. Degradadas: Combina 2 o más colores en tu diseño de uñas con un acabado en el que resalta la transición suave de los tonos.

8 diseños de uñas para mujeres mayores: se pueden usar en cualquier ocasión y se ven elegantes|Pinterest

3. Naturales: Solo basta con agregar un esmalte transparente para cuidarlas y darles brillo.

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4. Nude: Los tonos nude son una buena opción para las mujeres mayores. Puedes elegir desde un beige hasta un rosa suave.

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5. Rojas: Un color imponente y que no pasa desapercibido, pero sobre todo siempre está a la moda.

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6. Grises: Son diseños de uñas modernas y sofisticadas que les van bien a las mujeres mayores.

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7. Detalles de flores: Nada mejor que utilizar detalles florales en la manicura, ahora con la llegada de la primavera.

8 diseños de uñas para mujeres mayores: se pueden usar en cualquier ocasión y se ven elegantes|Pinterest

8. Líneas finas: Para realzar el diseño de tus uñas, elige líneas doradas, plateadas o negras.