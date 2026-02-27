8 ideas de delineados de ojos que son originales y aesthetic: lucen increíbles en cualquier tipo de piel

Para lograr delineados de ojos originales y aesthetic debes tomar en cuenta que para ello tienes que saber la forma de tus ojos y que luzcan increíbles en cualquier tipo de piel. Entre diseños minimalistas y extravagantes, los puedes acompañar con una buena manicura, como lo son estos 7 colores de uñas que puedes usar en gelish o rubber.

De acuerdo con un artículo del portal Maybelline New York, para lograr delineados envidiables, se debe tomar en cuenta la forma, tamaño y color de ojos, para así encontrar las mejores opciones. Estos son los 7 diseños elegantes de manicura rubber que es perfecto para uñas quebradizas.

Los mejores delineados acorde a la forma de tus ojos

1. Delineado doble: Este tipo de delineado es ideal para las mujeres que tienen los ojos almendrados, los cuales son ovalados, pero con esquinas alargadas.

2. Ojo de gato: El delineado es perfecto para aquellas mujeres con los ojos con párpado encapotado, que tiene como característica exceso de piel debajo del hueso de la ceja.

3. Alado exagerado: El delineado le queda perfecto a las mujeres que tiene los ojos monólidos, cuyas características son que no tienen cuenca y el párpado parece ser liso en lugar de segmentado: Es muy común verlos en personas asiáticas.

4. Alado negro: Es ideal para las mujeres que tienen los ojos ovalados, que se asimilan a las almendras, pero menos definida las esquinas. Puedes experimentar con diferentes colores.

5. Ahumado: El delineado es perfecto para las mujeres con ojos grandes.

6. Delineado inferior: Se recomienda utilizar este tipo de delineado en las personas con ojos pequeños, pues el objetivo es que se vean más grandes.

7. Delineado gráfico: El objetivo es que los ojos hundidos se vean más grandes y que se vean más al frente.

8. Cat Eye con Foxy: Este delineado es ideal para las mujeres que tienen los ojos juntos, ya que el objetivo es hacer que aparenten más separados.