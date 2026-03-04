9 diseños diferentes de uñas de vaca para usar esta primavera; están espectaculares

Entre las manicuras más populares para lucir en primavera están los diseños de vaca, que se ven espectaculares tanto en uñas cortas como largas, sobre todo si quieres destacar con un toque elegante y original este 2026. Es una tendencia que no pasa desapercibida y que, bien aplicada, roba miradas desde el primer instante.

Expertos en moda coinciden en que estos estilos representan a una persona divertida y atrevida, que no teme a las opiniones de los demás, explica Glamour. En TikTok y Pinterest, cada vez más usuarios comparten sus propias versiones, demostrando que este estampado puede ser tan sofisticado o tan audaz como tú quieras llevarlo.

¿Cuáles son las mejores ideas para uñas de vaca en primavera 2026?