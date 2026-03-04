9 diseños diferentes de uñas de vaca para usar esta primavera; están espectaculares
Esta tendencia en manicura no pasa desapercibida, sobre todo esta temporada porque lucen hermosas en tus manos
Entre las manicuras más populares para lucir en primavera están los diseños de vaca, que se ven espectaculares tanto en uñas cortas como largas, sobre todo si quieres destacar con un toque elegante y original este 2026. Es una tendencia que no pasa desapercibida y que, bien aplicada, roba miradas desde el primer instante.
Expertos en moda coinciden en que estos estilos representan a una persona divertida y atrevida, que no teme a las opiniones de los demás, explica Glamour. En TikTok y Pinterest, cada vez más usuarios comparten sus propias versiones, demostrando que este estampado puede ser tan sofisticado o tan audaz como tú quieras llevarlo.
¿Cuáles son las mejores ideas para uñas de vaca en primavera 2026?
- Vaca clásica en blanco y negro: Este diseño mantiene las manchas tradicionales sobre una base blanca lechosa, ideal para quienes aman lo atemporal pero quieren algo divertido en primavera; funciona porque combina con todo y aporta un aire fresco y relajado. Se logra aplicando esmalte blanco como base y dibujando manchas irregulares en negro con un pincel fino o dotting tool, sellando con top coat brillante.
- Vaca pastel multicolor: Cambia el negro por tonos pastel como lila, menta o rosa bebé para darle un giro primaveral; es buena idea porque aporta color sin perder el estampado icónico. Primero aplica una base blanca o nude y después dibuja las manchas con esmaltes pastel distintos en cada uña para un efecto alegre y suave.
- Vaca con base nude: Perfecta si buscas algo más discreto y elegante, ya que el fondo nude estiliza las manos y hace que las manchas negras resalten sin verse exageradas. Solo necesitas aplicar esmalte nude como base y añadir manchas negras irregulares, dejando algunos espacios naturales para un look minimalista.
- Francesa vaquera: Una versión moderna de la manicura francesa donde las puntas llevan el estampado de vaca; es ideal para primavera porque mezcla lo clásico con lo trendy. Se realiza pintando la base en tono transparente o rosa claro y dibujando el diseño de vaca únicamente en las puntas, siguiendo la línea francesa.
- Vaca con flores primaverales: Combina manchas de vaca con pequeñas flores tipo margarita para un acabado romántico y muy de temporada; es una gran idea porque suaviza el estampado y lo hace más femenino. Tras crear el diseño base de vaca, agrega pequeñas flores blancas o amarillas con un puntero fino y finaliza con brillo.
- Vaca rosa y blanco: Sustituye el negro por un rosa vibrante o fucsia para un look más dulce y llamativo, perfecto para días soleados; es ideal porque aporta energía y originalidad. Aplica base blanca y dibuja manchas irregulares en rosa, cuidando que no sean simétricas para mantener el efecto natural.
- Vaca con efecto mate: El acabado mate transforma el clásico diseño en algo sofisticado y moderno, ideal para quienes quieren algo diferente sin cambiar el patrón. Realiza el diseño tradicional en blanco y negro y finaliza con un top coat mate para eliminar el brillo.
- Accent nail de vaca: Si prefieres algo más sutil, lleva el estampado solo en una o dos uñas y deja el resto en colores pastel lisos; es buena idea porque equilibra lo llamativo con lo delicado. Elige una uña por mano para el diseño de vaca y pinta las demás en tonos como lavanda o verde menta.
- Vaca con glitter sutil: Añadir destellos plateados o tornasolados sobre el diseño le da un toque luminoso ideal para la primavera y eventos al aire libre; funciona porque el brillo capta la luz y eleva el estampado. Después de pintar la base y las manchas, aplica una capa ligera de esmalte con glitter fino y sella con top coat transparente.