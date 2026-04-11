9 diseños de uñas rojo con rosa, la combinación más aesthetic en abril 2026; son sencillas y originales

Hubo una época en que esta combinación de colores era casi un "pecado" de la moda, pero afortunadamente ya quedó muy atrás. Las uñas rojo con rosa están en tendencia para abril 2026 y se encuentran entre las opciones más aesthetic de manicure que podrías elegir. A continuación te lo demostramos.

9 ideas de uñas rojo con rosa para abril 2026

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1. Con bloques de color

Arrancamos la lista con un diseño de uñas rojo con rosa donde las tonalidades son muy cercanas entre sí, y ambas vibrantes. Se acomodaron por bloques de color de manera "desordenada", creando un look que destaca por su calidez.

2. Con ondas

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La parte más llamativa de este manicure es que en el dedo índice hay un patrón de ondas irregulares rojas y rosas. Para no sobrecargar todo el diseño, el resto de las uñas unen ambos colores solamente en las puntas, como en la manicura francesa.

3. Look atrevido

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Si no le tienes miedo a lo llamativo y fuera de lo común, este diseño te puede encantar. Sus dos tonalidades contrastan bastante y los bloques de color son uniformes, pero bastante grandes.

4. Uñas aura

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Las uñas aura se caracterizan por un degradado de color que comienza desde el centro de la uña y hacia afuera. Aquí, se aplicó el efecto con dos tonalidades cercanas entre sí.

5. Con ondas groovy

Este diseño no le tiene miedo a las formas irregulares y eso nos gusta mucho. Al hacerse en uñas cortas y con una base color piel, sin embargo, resulta bastante equilibrado.

6. Estilo clásico

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Por el contrario, aquí tenemos un diseño de manicura clásica y elegante, pero actualizada con la tendencia de juntar rojo con rosa. Este último color se encuentra presente de manera muy sutil.

7. En degradado

Puedes innovar con un diseño que presente un degradado a lo largo de la mano, fusionando los dos colores en el dedo medio. Aquí, se combinó un rojo cálido y un rosa chicle.

8. Con corazones

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Una buena alternativa para comenzar a experimentar con esta combinación, es aplicándola únicamente en las puntas. Por ejemplo, aquí se emplearon dibujos de corazones para hacer un patrón hermoso y original.

9. Con flores

La combinación de uñas rojo con rosa se presta para diseños vibrantes, y esta es otra muestra. Se hizo un patrón de dibujos de flores con trazos simples, alternando ambos colores.