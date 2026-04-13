¿Cómo hacer un abono casero para la planta lengua de suegra y lograr un mejor crecimiento?

La planta lengua de suegra se ha convertido en el ejemplar predilecto al momento de decorar las habitaciones, debido a su gran aspecto, además de ser una gran opción para cuidar debido a su gran resistencia y los requisitos sencillos que necesita para tener un buen desarrollo.

Aun así, es importante darle los nutrientes necesarios para que pueda crecer en perfectas condiciones. Es así que te vamos a detallar cómo hacer un abono casero, el cual le ayudará a tener un mejor crecimiento.

¿Cómo se hace un abono orgánico casero?

El portal de Planeta Jardín y Animales detalla un abono casero ideal para la planta lengua de suegra; nos puede ayudar a lograr tener abundantes hojas en su maceta, técnica que le ha ayudado a obtener buenos resultados y para tener un mejor crecimiento. Recomienda los siguientes pasos:

Explica que dicho ejemplar suele tener hojas que se doblan, generando que pierdan estabilidad. Las cuales vamos a tomar. Con dos piezas, las cortaremos en pedazos más pequeños. En una licuadora las introducimos y llenamos la mitad con agua. Trituramos y colamos para retirar ciertas partículas. Listo, podemos usarlo con todo tipo de ejemplares que tengamos en casa.

¿Cuándo aplicar el abono casero?

El abono casero que te explicamos, para que tenga un gran efecto en el cuidado de la planta lengua de suegra, es fundamental hacer su correcta aplicación. Por lo que se recomienda hacerlo una vez al mes durante la primavera y verano, periodos en los que se da su época de crecimiento. No lo uses en el otoño y el invierno, ya que no va a beneficiar su crecimiento.

Si deseas usar la receta del abono en otras plantas, sería importante que verifiques las temporadas de aplicación, ya que cada ejemplar es diferente y tiene otras necesidades. No esperes más, aplícalo en tus ejemplares favoritos para que puedas observar un mejor crecimiento en los siguientes días de su uso en tu jardín o en tus plantas de interior.