6 tintes de pelo que rejuvenecen 10 años

El tinte de cabello debe ser elegido con mucha conciencia ya que puede hacernos lucir bien o mal. Es por esto que si quieres verte más joven puedes elegir estas opciones que te dejamos aquí.

Los tonos cálidos, con luz y dimensión son el secreto definitivo para restar hasta 10 años al rostro, ya que suavizan las facciones y disimulan las líneas de expresión. Los expertos en colorimetría de marcas como L'Oréal Paris coincidirán en que el secreto no es usar colores oscuros y planos (como el negro total), sino aportar reflejos que iluminen la piel.

¿Cuáles son los mejores tintes de cabello para rejuvenecer?

Los 6 tonos que rejuvenecen al instante

Rubio Miel (Honey Blonde):

Aporta una calidez luminosa ideal para suavizar arrugas y líneas de expresión. Es perfecto para pieles claras o intermedias que buscan claridad sin llegar a un platino frío.

Castaño Avellana con Reflejos:

Es el tinte ideal si no buscas un cambio radical pero necesitas dar vida a un rostro apagado. Su combinación de base marrón con sutiles destellos dorados imita el brillo natural de la juventud.

Balayage Caramelo:

Concentra los puntos de luz en las zonas intermedias y puntas del cabello. Funciona como un iluminador facial natural que enmarca el rostro de forma suave y moderna.

Chocolate Cálido:

Reemplaza con éxito al negro o castaño oscuro, tonos que tienden a endurecer los rasgos. Proporciona profundidad y un brillo saludable que hace que la melena luzca más densa.

Cobrizo Suave:

Aporta una vitalidad inmediata y resalta la mirada de manera sofisticada. Es excelente para pieles claras o cetrinas porque neutraliza el aspecto cansado de la piel.

Rubio Beige:

Equilibra a la perfección los reflejos fríos y cálidos para un acabado elegante. Evita el efecto pálido de los rubios cenizos extremos, adaptándose muy bien a las canas.

Recomendaciones de productos para lograrlo

Si buscas realizar tu coloración en casa o mantener tu tono radiante, estas opciones profesionales te ayudarán a cuidar la fibra capilar, un factor clave para que el cabello luzca joven:

Hermoso Tinte Permanente Para Cabello Zotos Age Crema Líquida: Formulado específicamente para cabello maduro, incluye biotina y queratina para combatir la pérdida de volumen y dar máxima suavidad a las canas rebeldes.

Kit Coloración Permanente Máximo Color y Brillo: Su fórmula cremosa de bajo amoníaco garantiza una cobertura total de canas mientras aporta un baño de tratamiento nutritivo.

Ryo Crema de tinte para el cabello de colores brillantes: Una opción de herboristería coreana libre de amoníaco, ideal para proteger el cuero cabelludo sensible y lograr reflejos naturales.