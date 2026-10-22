Adaptar el ejercicio a la edad del perro lo ayudará a vivir más tiempo, según los veterinarios

Con el paso del tiempo los perros comienzan a envejecer naturalmente por lo que muchos lo asocian a que deben estar casi en pausa. Sin embargo, los veterinarios han manifestado que esto no debe ser así, sino que se le debe adaptar la actividad física.

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Mantener su actividad hará que su envejecimiento sea saludable y se preserva su calidad de vida durante un tiempo más prolongado. Es importante actuar antes de que sea tarde.

¿Cuáles son los beneficios de la actividad para tu perro?

Royal Canin realizó un estudio en el que quedó registrado que el 53% de los cuidadores detectan como primer signo de envejecimiento que el animal se mueve más despacio o la cuesta poder levantarse. Un 40% notó que los lomitos no se interesan de igual manera por el juego.

No se debe esperar a que surja una enfermedad ya que la mayoría detectan su vejez con la aparición de un problema de salud. Es por esto que hay que prevenir haciendo hábitos adecuados, revisiones veterinarias periódicas y adaptar el ejercicio a su edad.

Perro

Cuando son adultos no deben renunciar a la actividad física, sino que se debe hacer una adaptación en función de las capacidades del animal. Los paseos son importantes para que mantengan la masa muscular y la movilidad. Aunque pueden hacerse más cortos, frecuentes y en superficies que reduzcan el impacto sobre las articulaciones.

Por otro lado, la alimentación también juega un rol importante por lo que debes adaptar su nutrición a las necesidades energéticas del perro senior, con un aporte adecuado de proteínas y nutrientes específicos para favorecer la salud articular, ósea, inmunitaria y cutánea.

En definitiva, es muy importante el cuidado preventivo del perro desde sus primeros años hasta la vejez, poniendo el foco en la tenencia responsable y el bienestar animal. Ante esto es que no debes dejar de hacer ejercicio con él.