¿Se acabó para siempre? Kevyn “Bicolor” le revela a Natalia Alcocer lo que pasó con La Bebeshita

La relación entre Kevyn “Bicolor” y Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, podría haber llegado a su fin dentro de La Granja VIP, luego de que el Granjero le confesara a Natalia Alcocer que ya no tiene intenciones de continuar con la dinámica que mantenía con su compañera. Después de la conversación que ambos tuvieron el día anterior, Kevyn dejó claro que, al menos de su parte, las cosas ya cambiaron. El tema salió a relucir cuando Natalia se acercó a Kevyn para preguntarle cómo había terminado la plática que sostuvo con Bebeshita. El Granjero le explicó que, aparentemente, habían quedado como amigos, aunque todavía tenía dudas sobre si ella había comprendido completamente su postura.

Kevyn no quiere continuar con La Bebeshita ni siquiera como un juego

Durante la conversación, Natalia quiso saber si Bebeshita había entendido lo que él intentaba comunicarle. Ante la pregunta, Kevyn respondió que esperaba que sí, pues consideraba que había dejado clara su decisión sobre lo que ocurriría entre ellos a partir de ese momento. El participante fue contundente al expresar que no piensa seguir involucrándose con ella, ni siquiera bajo una dinámica de juego. Con esto, dejó entrever que no desea prolongar la situación que ambos habían mantenido y que prefiere dar por terminado ese capítulo dentro del reality.

“Ni como juego ni como nada”, fue la postura que resumió su decisión, con la que Kevyn dio a entender que no contempla continuar con esa cercanía bajo ninguna modalidad. Aunque el Granjero espera que Bebeshita haya comprendido el mensaje, no puede asegurar cómo tomará ella esta determinación. Por ahora, lo único que dejó claro es que no tiene intención de retomar la dinámica entre ambos.

La conversación con Natalia permitió conocer directamente la postura de Kevyn después de hablar con su compañera, en una situación que podría cambiar la manera en que se relacionan dentro de la competencia. Queda por ver cómo reaccionará Bebeshita ante esta decisión y si ambos conseguirán mantener una amistad sin que vuelvan a surgir diferencias por lo ocurrido. Mientras tanto, Kevyn parece decidido a no dar marcha atrás.