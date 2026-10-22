¿Poner la foto de una persona viva en tu ofrenda del Día de Muertos es malo?

Poner una ofrenda o altar de Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes en México, pues es una conexión que se tiene con aquellos que han fallecido. Una ofrenda lleva alimentos, velas, flores y también una foto en la que se representa el espíritu de la persona que ya no se encuentra con vida, pero... ¿Hay algo de malo si pones la foto de una persona viva en la ofrenda? Según las creencias, desde hace muchos años, se dice que sería un error colocar la fotografía de una persona viva, sigue leyendo y entérate del por qué.

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¿Por qué es malo poner la foto de una persona viva en el altar de muertos?

Existen varias explicaciones según las creencias y tradiciones que han ido de generación en generación, principalmente porque se considera una práctica de mala suerte. Una de las creencias más populares señala que poner la foto de alguien vivo en una ofrenda suele considerarse como una invocación o un decreto de que la persona sufra de alguna manera física como un posible accidente.

Otra explicación es que, se dice que esto genera una confusión de energías, atrayendo la mala suerte para la persona viva, haciendo que se enferme o tenga problemas espirituales.

Por último, también se piensa que esto podría confundir el camino de los muertos, pues el altar es creado únicamente para los fallecidos, por lo que se podría alterar el propósito en el que inicialmente fue hecho.

Si estas aquí es porque probablemente tienes la foto de un difunto con una persona que sigue viva, lo ideal sería recortar la foto o bien, puedes utilizar la inteligencia artificial para hacer una nueva creación y tener únicamente la foto de la persona a la que dedicarás tu ofrenda.

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¿Qué elementos debe llevar una ofrenda típica de Día de Muertos?

Flor de cempasúchil: representativa para hacer el camino de los difuntos al altar.

Velas: Para iluminar el camino que lleva a los muertos a la ofrenda.

Copal e incienso: Además de soltar un olor peculiar, funciona para alejar malas energías.

Pan de Muerto: Para representar el ciclo de la vida.

Agua y sal: Para calmar la sed del espíritu por su recorrido y sal para que el cuerpo del difunto sea bueno en su regreso.

Para hacer una ofrenda de Día de Muertos personalizada:

Piensa en todo aquello que representaba al o a las personas a las que les estás dedicando la ofrenda, pues esto la hará más especial.

Comida y bebida: Coloca los platillos típicos que más le gustaban a tu ser querido, pueden ser desde dulces, postres hasta las bebidas que le encantaban.

Objetos personales: Puedes colocar algún accesorio que llevaba en vida el difunto, por ejemplo, un collar, un anillo, una corbata o un reloj.

Fotografía: No olvides este elemento importante, es la conexión que tendrá tu ser querido desde el más allá para que pueda llegar a su altar.