Ideas DIY: 3 ideas para crear veladoras decoradas fáciles e iluminar tu camino en Día de Muertos

Estamos a pocos días del Día de Muertos, una de las celebraciones más tradicionales de México y que más curiosidad despierta en el resto del mundo. En muchos hogares ya se trabaja en la confección de los altares y los elementos decorativos para la ocasión.

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En muchos casos, las ideas DIY (Hazlo tú mismo) sirven como la principal herramienta para la creación de flores, calaveritas, velas, papel picado y demás objetos que se emplean para honrar a los familiares difuntos.

Ideas DIY en Día de Muertos

Decorar el altar o los rincones de un hogar para el Día de Muertos es una tradición hermosa que llena de luz y calidez el recuerdo de nuestros seres queridos. Es por eso que los mexicanos ponen mucho esmero en estas fechas previas con el fin de que la festividad sea con todos los detalles.

Con las ideas DIY se pueden abordar diversos proyectos para crear altares muy especiales. En este marco, algunos proyectos apuntan a la creación de veladoras decoradas que representan la guía y el camino para que las almas regresen a casa.

¿Cómo hacer veladoras?

Las veladoras pueden convertirse en un elemento decorativo lleno de color, textura y significado sin necesidad de gastar mucho. Esto es lo que proponen las ideas DIY ya que con un poco de imaginación y materiales muy sencillos, que probablemente ya tenemos en casa, podemos transformar velas básicas en verdaderas piezas artesanales.

A continuación, te compartimos 3 ideas creativas, económicas y muy fáciles de hacer para iluminar tu ofrenda con un toque único este Día de Muertos:

Veladoras envueltas en papel picado

El papel picado es un elemento imprescindible en cualquier altar de muertos. Esta idea aprovecha su colorido y calado para proyectar sombras festivas al encender la vela.

Materiales: Veladoras en frasco de vidrio transparente, minipliegos de papel picado (o papel china de colores brillantes), tijeras y pegamento blanco (o cinta adhesiva doble cara).

Paso a paso



Mide la altura y el contorno del frasco de vidrio para cortar la franja de papel picado a la medida. Aplica una capa delgada de pegamento transparente sobre el vidrio o usa pequeñas tiras de cinta doble cara. Envuelve cuidadosamente el frasco con el papel picado, asegurándote de que quede bien estirado.

Veladoras con pétalos de cempasúchil y cuerda de yute

La flor de cempasúchil es la encargada de trazar el camino con su aroma y color. Con este diseño rústico combinarás el tono naranja vibrante de las flores con texturas naturales.

Materiales: Veladoras anchas de vaso o velones, pétalos de flor de cempasúchil (frescos o secos), cuerda de yute o mecatillo, y pegamento para manualidades (o silicón frío).

Paso a paso



Pega algunos pétalos de cempasúchil alrededor del cuerpo del vaso o velón creando un patrón o una franja central. Envuélvele varias vueltas de cuerda de yute alrededor de la parte inferior o media del vaso para sujetar los pétalos y darle un acabado rústico. Haz un pequeño nudo o moño con el yute al frente.

Veladoras "Calaverita" dibujadas a mano

Si buscas una actividad divertida para compartir en familia o sacar tu lado más artístico, esta opción te permite personalizar tus propias calaveras literarias o catrinas sobre cristal.

Materiales: Votos o veladoras en vaso de vidrio blanco o transparente, plumones permanentes (o de pintura acrílica) de colores brillantes y negro.

Paso a paso

