Estos son los cambios que le espera a cada signo en la temporada de Escorpio 2026
Es importante que tengas en cuenta cada uno de los consejos para poder avanzar en esta temporada.
Estamos ante la temporada de Escorpio 2026 por lo que es momento de transformar todo aquello que no suma y descubrir prioridades. Esta etapa es del 23 de octubre al 22 de noviembre y se relaciona con emociones profundas para cada signo.
¡Enhorabuena! Así reconocieron a Fato en los Premios Éxito de la SACM
Este periodo también se relaciona con las relaciones íntimas, las finanzas compartidas y las decisiones capaces de marcar un antes y un después. Cabe destacar que esto coincide también con Mercurio retrógrado y Venus retrógrado que se relacionan con las conversaciones, relaciones y decisiones personales que deben tener en cuenta los signos.
¿Cómo le irá a cada signo en la temporada de Escorpio?
Aries
Es importante que hagas hincapié en el dinero compartido y la intimidad emocional. Revisa tus deudas, inversiones y acuerdos económicos. En el plano amoroso se debe hablar con honestidad sobre la confianza y necesidades personales.
Tauro
Tus relaciones y compromisos van a ocupar una parte importante de tu vida por lo que deberás reflexionar sobre ellas. No tomes una decisión apresurada sobre tu pareja, amistas o trabajo, escucha todas las versiones.
Géminis
Es momento de reorganizar tu rutina, mejorar las condiciones laborales y poner énfasis en bienestar. Los pendientes y las confusiones podrían exigir paciencia, pero pequeños cambios en sus hábitos serán suficientes para recuperar el equilibrio.
Cáncer
Cáncer tendrá su vida centrada en el romance, la creatividad y la diversión. Es probable que recuperes una afición, un proyecto artístico o reconsideres una expectativa amorosa. También será importante distinguir entre la nostalgia y los deseos actuales.
Leo
Este signo debe poner su atención en el hogar y las relaciones familiares. Deberás reorganizar tu espacio, resolver conversaciones pendientes y reconocer sus necesidades emocionales serán pasos importantes.
Virgo
Es muy importante la comunicación y el aprendizaje ya que es una etapa favorable para investigar nuevos temas, mejorar su escritura y retomar conversaciones importantes.
Libra
Libra deberá revisar sus finanzas y su relación con el valor personal. La temporada invita a analizar gastos, negociar mejores condiciones laborales y cuestionar si sus prioridades económicas reflejan lo que realmente desea.
Escorpio
Ellos van a comenzar una etapa de renovación personal. Escorpio podrá sentir deseos de cambiar su imagen, recuperar una ambición o iniciar un nuevo capítulo. Será un momento ideal para definir sus intenciones y reflexionar antes de actuar.
Sagitario
Baja el ritmo y pon atención a tu mundo interior. Es importante que descanses, establezcas límites y resolver asuntos emocionales pendientes puede ayudarte a recuperar energía.
Capricornio
Este signo pondrá en primer plano sus amistades, proyectos colectivos y planes futuros. Podría reconectar con personas del pasado o reconsiderar su participación en determinados grupos.
Acuario
En cuanto a Acuario va a hacer hincapié en su carrera profesional, reputación y ambiciones. Será una oportunidad para evaluar si sus metas actuales representan sus verdaderos intereses.
Piscis
Por último, tenemos a Piscis que necesita ampliar sus horizontes mediante viajes, estudios y nuevas experiencias. Te recomendamos retomar un curso, explorar otras perspectivas o planificar una aventura puede abrirle posibilidades interesantes.