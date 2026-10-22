Qué hacer con macetas de diferentes tamaños: 6 formas de combinarlas para que parezcan parte de una misma colección

¿Tienes macetas de distintos tamaños, colores y materiales, pero no sabes cómo acomodarlas para que tu jardín o terraza se vea armonioso? No necesitas comprar un juego nuevo para conseguir una decoración bonita. El secreto está en encontrar un elemento que conecte todas las piezas y jugar con las alturas, las texturas y la distribución para crear una composición que parezca diseñada a propósito .

Incluso las macetas viejas o rotas pueden tener una segunda oportunidad. El sitio especializado The Micro Gardener, en su guía sobre cómo reutilizar macetas rotas, propone aprovechar sus fragmentos para crear pequeños jardines, adornos y composiciones originales. Esta idea también demuestra que combinar recipientes diferentes puede aportar personalidad cuando se hace con creatividad.

¿Cómo combinar macetas de diferentes tamaños?

1. Elige una paleta de colores. Reúne macetas en tonos tierra, beige, blanco o gris para conseguir una apariencia uniforme. Aunque tengan formas distintas, repetir dos o tres colores ayudará a que se vean como parte de una colección.

Elige una paleta de colores, Combina tres alturas y Apuesta por un mismo material.|(Especial/Pinterest)

2. Combina tres alturas. Coloca una maceta grande al fondo, una mediana a un costado y una pequeña al frente. Esta distribución crea profundidad y evita que todas las plantas compitan por la atención.

Coloca una maceta grande al fondo, una mediana a un costado y una pequeña al frente. Esta distribución crea profundidad y evita que todas las plantas compitan por la atención. 3. Apuesta por un mismo material. Si tienes recipientes de diferentes tamaños, pero todos son de barro, cerámica o cemento, agrúpalos para conseguir continuidad visual sin que la composición pierda variedad.

Si tienes recipientes de diferentes tamaños, pero todos son de barro, cerámica o cemento, agrúpalos para conseguir continuidad visual sin que la composición pierda variedad. 4. Renueva las macetas con pintura. Una capa de pintura adecuada puede unificar recipientes de plástico, barro o metal. Procura elegir acabados compatibles con el estilo de tu espacio y utilizar productos apropiados para cada material.

Renueva las macetas con pintura, Agrúpalas sobre una repisa o soporte y Combina plantas con formas distintas.|(Especial/Pinterest)

5. Agrúpalas sobre una repisa o soporte. Colocar las macetas en diferentes niveles permite aprovechar mejor el espacio y destacar cada planta. Según las ideas de decoración con macetas y soportes de ELLE Decor , los recipientes y sus bases también pueden convertirse en protagonistas de la decoración.

Colocar las macetas en diferentes niveles permite aprovechar mejor el espacio y destacar cada planta. Según las ideas de decoración con macetas y soportes de , los recipientes y sus bases también pueden convertirse en protagonistas de la decoración. 6. Combina plantas con formas distintas. Mezcla una planta alta, otra de hojas redondeadas y una variedad colgante para crear movimiento. Antes de agruparlas, comprueba que tengan necesidades similares de luz y riego.

¿Dónde colocar las macetas para lograr armonía?

Puedes reunirlas en una esquina de la terraza, junto a una ventana o en la entrada de casa. Deja algunos espacios libres entre los recipientes para que cada planta destaque y evita bloquear las zonas de paso.

La clave es repetir pequeños detalles sin hacer que todo sea idéntico. Así, tus macetas de diferentes tamaños tendrán una apariencia coordinada, conservarán su personalidad y darán vida a cualquier rincón.