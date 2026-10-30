Los adiestradores coinciden: “Espera a que tu perro esté tranquilo para abrir la puerta de tu casa”

Sin dudas, en más de una oportunidad habrás notado que tu perro pasa por mucha ansiedad antes de salir de paseo por lo que la actitud de quienes están con ellos tiene un rol fundamental.

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El momento previo también tiene un rol fundamental por lo que los adiestradores caninos recomiendan llevar a cabo una serie de hábitos para que el perro no llegue desbordado a la hora del paseo.

¿Cómo calmar al perro antes de salir de paseo?

Una buena idea es poder elegir una palabra o señal con la mano para que ellos comprendan que es el inicio de la salida. Esto es importante para que no asocie el ver la correa con un paseo inmediato. Si aplicas la misma señal siempre pues se ordena la rutina y no hay confusiones.

Los adiestradores también recomiendan ponerle la correa cuando el animal ya se encuentre tranquilo y esperar un poco antes de abrir. Si el perro salta o ladra, evita gritarlo o retarlo porque se pueden poner más nerviosos.

Si se abre la puerta cuando el perro está con la ansiedad a flor de piel y sale corriendo pues asociará que si se comporta de esa manera va a poder salir. Es por esto que debes procurar que se calme primero, pedir que se siente o se quede quieto y recién en ese momento salir.

Otro consejo que realizan es que cuando salgan a pasear no es necesario que camine pegado a tu pierna, sino que puedan encontrar un ritmo cómodo para los dos. Si tira de la correa, se puede frenar o cambiar de dirección sin tironearlo, y cuando afloja y avanza con calma, reconocer esa conducta ayuda a que pueda repetirla en otras salidas.

Lleva premios pequeños para ir reforzando los hábitos que queremos que entienda. También aplica caricias y palabras amables que también pueden funcionar, siempre que al animal le resulten agradables. Cuando algo le provoca miedo o lo altera, recomiendan alejarlo de esa situación y darle tiempo para que se calme.

La actitud del dueño juega un rol fundamental ya que si uno se encuentra tenso o realiza movimientos bruscos puede inquietar al animal. Además, debes darle lugar al perro de que pueda olfatear, explorar, jugar y vincularse con otros perros.