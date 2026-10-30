Cómo usar el eyeliner invisible para rejuvenecer la mirada después de los 50

A la hora del maquillaje hay muchos trucos que se deben tener en cuenta para obtener los mejores resultados. Con el paso del tiempo la piel comienza a perder firmeza por lo que las técnicas deben ser adaptadas, ante esto es que te vamos a contar cómo usar el eyeliner invisible para rejuvenecer la mirada.

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La técnica en cuestión recibe el nombre de tightlining o eyeliner invisible que se basa en colocar el delineador en la línea de agua superior y entre la raíz de las pestañas, en lugar de trazar una línea visible sobre el párpado.

¿De qué se trata el eyeliner invisible?

El eyeliner invisible es muy sutil, casi imperceptible, pero sin dudas el efecto es muy hermoso. Esta técnica brinda un acabado natural perfecto para usar a diario y con la que podrás destacar los ojos sin renunciar a la discreción.

Si bien se recomienda para mujeres mayores, puede usarse a cualquier edad ya que con el paso del tiempo las pestañas se quedan bastante más despobladas y este eyeliner rellena todo el perfil de las pestañas, devolviendo la cobertura a toda esta zona.

Esta técnica es infalible.|Pinterest

Para poder hacer este eyeliner invisible es importante que sigas de manera detallada los siguientes pasos que recomiendan los maquilladores profesionales. Estos son:

El primer paso es levantar el párpado superior con un dedo de tu mano no dominante o con la ayuda de un bastoncillo. Debe quedar visible la línea donde nacen las pestañas y la línea de agua interna.

Luego tienes que tomar un lápiz resistente al agua de punta fina o un pincel en gel, realiza movimientos cortos para depositar pequeñas cantidades de producto justo en la raíz de las pestañas.

Por último, si los pasos anteriores te resultan difíciles puedes estirar el párpado con el ojo abierto y continúa dando pequeños toquecitos con el delineador entre pestaña y pestaña.