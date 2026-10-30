Fernando Lozada ha insistido en que su participación en La Granja VIP está basada en una estrategia individual y que no pretende involucrarse en los planes de ninguno de los dos equipos. Sin embargo, esta postura volvió a convertirse en tema de conversación entre Niurka Marcos, Pablo Montero y Natalia Alcocer, quienes se burlaron de su manera de actuar y cuestionaron que realmente esté jugando por su cuenta. Durante una conversación, los tres granjeros señalaron que, aunque Fernando suele asegurar que no forma parte de ninguna alianza, sus decisiones y comentarios terminan favoreciendo al equipo contrario. Para ellos, existe una contradicción entre el discurso que mantiene frente a sus compañeros y la manera en la que se desenvuelve dentro de la competencia.

Niurka señala las contradicciones en el juego de Fernando

Niurka fue una de las más críticas con el influencer, pues comentó que todo lo que Fernando dice termina beneficiando al otro equipo. La cubana dejó ver que no le convence su discurso de mantenerse al margen de las estrategias, especialmente porque considera que sus movimientos tienen consecuencias directas en el juego colectivo.

Niurka asegura que este Granjero NO está jugando individual: “Todo lo que dice beneficia al otro equipo”|La Granja VIP

Además, los participantes se burlaron de la actitud que adopta Lozada cuando escucha que sus compañeros comienzan a hablar de nominaciones o posibles movimientos. Según recordaron, cuando alguien intenta conversar sobre estrategias en su presencia, él suele levantarse y decir que prefiere retirarse porque no quiere involucrarse en esos temas. También imitaron su reacción cuando comienzan a mencionar a algún granjero, pues Fernando suele responder que mejor se va para no escuchar la conversación.

Pablo Montero cuestiona que Fernando escuche las estrategias del otro equipo

Pablo Montero también intervino en la conversación y puso sobre la mesa una contradicción que le llamó la atención: si Fernando asegura que no quiere escuchar estrategias, ¿por qué sí permanece atento cuando los integrantes del otro equipo hablan sobre sus planes? El cantante cuestionó precisamente esa diferencia de comportamiento, mientras Natalia Alcocer también participó en las burlas hacia la postura de su compañero.

Niurka asegura que este Granjero NO está jugando individual: “Todo lo que dice beneficia al otro equipo”|La Granja VIP

De esta manera, Niurka, Pablo y Natalia dejaron claro que no creen del todo en el supuesto juego individual de Fernando. Aunque él ha defendido su decisión de no comprometerse con ningún grupo, sus compañeros consideran que sus acciones cuentan una historia diferente y que su estrategia podría estar favoreciendo a quienes supuestamente no son sus aliados.