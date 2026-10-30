Kevyn Contreras NO aprende y comete otra GRAVE FALTA en La Granja VIP: “No puedo obligarlo”

Si algo ha dejado claro Kevyn Contreras, es que tiene una forma de ser muy peculiar y ni estar en La Granja VIP lo haría cambiar. No obstante, así como ha ganado fanáticos, también se ha vuelto acreedor de castigos por no seguir las indicaciones y no hacerse cargo de las labores que le corresponden, ni siquiera para apoyar a Bebeshita en su rol como Capataz.

Esta vez no saboteó juegos, sino que se quedó dormido, ignorado por completo los avisos de que ya era hora de renuirse con el Tío Pepe. Así que cuando llegó el momento de salir para ponerse de acuerdo con las tareas del día y empezar a trabajar, él no se presentó y Julio Camejo tuvo que ofrecerse a ir por él para que no lo regañaran más fuerte.

¿Por qué Bebeshita se enojó con Kevyn Contreras? La "traición" en La Granja VIP que podría tener consecuencias

Siendo la Capataz de La Granja VIP en la semana 8, Bebeshita tiene la obligación de revisar que todo esté bajo control y que cada área esté funcionando correctamente. Por lo que fue ella a la primera que el Tío Pepe cuestionó cuando se dio cuenta de que Kevyn no estaba en la junta.

Al respecto, Daniela Alexis, nombre real de la influencer, dijo que sí le habló, pero aun así no se despertó. "Yo no puedo obligarlo ni traérmelo cargando", dijo notablemente molesta al sentir que ni por la cercanía que tienen, él se preocupó por ser más responsable.

Esto se suma a los conflictos que han tenido, tanto en su romance, como por las diferentes estrategias que cada uno tiene con su equipo. Como cuando el "Bicolor" se molestó de que Bebeshita aplaudiera al "Mono" Osuna durante una incómoda discusión. Y por otra parte, el grupo de Niurka ya está listo para defenderse si los acusan de no hacer nada, pues aseguran que ni Mario ni Kunno han hecho las labores que se les asignaron, pero no los han señalado.