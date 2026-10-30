Cómo maquillar los ojos encapotados para que luzcan más naturales

Si tienes los ojos encapotados hay una gran técnica que puedes llevar a cabo para obtener un look fresco, difuminado y natural. Este secreto del maquillaje nos invita a realizar una falsa cuenca por encima del pliegue son la ayuda de las sombras mate en tonos neutros.

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Usar esta técnica te permite ampliar visualmente el párpado móvil, pero no endurece las facciones. Ten en cuenta que al tener exceso de piel en el párpado fijo que cae sobre el móvil, el error común es maquillar solo el pliegue profundo, haciendo que el producto desaparezca al abrir los ojos.

¿Cómo maquillar los ojos encapotados?

Lo que debes hacer es lo siguiente:

Prepara el párpado: Aplica una prebase de ojos o un corrector ligero bien difuminado. Esto unifica el tono y evita que las sombras se acumulen en los pliegues a lo largo del día.

Identifica la falsa cuenca (Siempre con el ojo abierto y mirando al frente): ten a mano una sombra de transición mate que sea de un tono similar a tu piel, pero un poquito más oscuro. Toma una brocha suave para colocar este color encima del pliegue natural sobre el hueso del párpado fijo. Vas a difuminar con movimientos hacia arriba y hacia afuera.

Aporta luz al párpado móvil: para este paso debes usar una sombra beige, vainilla o hueso que tenga acabado mate en el párpado móvil. Aplica con pincel plano.

Da profundidad sutil: Con un pincel más pequeño, coloca una sombra marrón un poco más oscura en la esquina exterior del ojo (la "V" externa). Difumínala diagonalmente hacia la ceja para rasgar el ojo de forma suave.

Otro punto importante es realizar el delineado y las pestañas: