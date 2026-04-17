Adiós a la tradicional azotea: con estas 5 ideas puedes reemplazarla por algo más aesthetic

La azotea que tienes en casa puede tener un uso que seguro no tenías en mente. Desde jardines, hasta terrazas acondicionadas para una carne asada con los amigos, la idea es comenzar a modificarla lo antes posible para poder disfrutar de ese espacio, pero si no sabes cómo hacerlo, te ayudamos con algunas ideas.

Estas 5 propuestas te ayudarán a saber cómo acondicionar tu propia azotea con estilo moderno y aesthetic para crear un espacio de relajación, sobre todo ahora que la primavera llegó. De acuerdo con el portal Trex, no importa si tienes poco espacio, es posible adaptarlo a todo. 7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones minimalistas

Las ideas para una azotea aesthetic: consejos que debes tomar en cuenta

Azote estilo boho económica.|Pinterest

1. Azotea boho con esencia artesanal

Coloca una base de tapetes tipo kilim o de fibras naturales sobre el piso (aunque sea de cemento), añade cojines grandes en tonos tierra y terracota distribuidos en forma de sala baja alrededor de una mesita de madera o pallets al centro; integra macetas de barro con plantas como suculentas o cactus en las esquinas y cuelga guirnaldas de luces cálidas en las paredes o barandal para crear un ambiente acogedor al atardecer.

Un mini rooftop en azotea.|Pinterest

2. Mini rooftop verde estilo jardín urbano

Aprovecha muros y esquinas colocando jardines verticales o repisas con plantas colgantes, complementa con macetas de distintos tamaños en el perímetro y deja el centro libre con una pequeña banca de madera o metal; añade una sombrilla o pérgola ligera para dar sombra y usa iluminación cálida en el contorno para resaltar el verde durante la noche.

Una azotea estilo mexicano moderno.|Pinterest

3. Terraza minimalista con toques mexicanos

Mantén una paleta neutra (blancos, beige y gris) en muebles sencillos como una banca lineal o sillas plegables, coloca una mesa pequeña al centro y agrega acentos mexicanos como textiles bordados o un sarape doblado sobre el respaldo; decora con pocas plantas en macetas de barro alineadas contra la pared y utiliza focos cálidos colgantes para dar un aire elegante pero relajado.

Crea una azotea para ver el atardecer.|Pinterest

4. Espacio chill con vibes de atardecer

Ubica un camastro o sillón cómodo orientado hacia la vista del cielo, acompáñalo con una mesa lateral para bebidas y coloca faroles o velas (reales o LED) alrededor del área para crear un ambiente íntimo; añade una alfombra ligera debajo del mueble principal y usa telas ligeras tipo cortinas en una esquina o estructura para que se muevan con el viento y generen una sensación cinematográfica.

Idea de azotea estilo café.|Pinterest

5. Azotea multifuncional estilo café aesthetic

Divide el espacio en dos zonas: una con una mesa pequeña y sillas tipo café colocadas cerca del acceso, ideal para desayunar o trabajar, y otra con cojines o banca para relajarte; incorpora una barra sencilla contra la pared con repisas para tazas o plantas, añade luces cálidas en zigzag sobre todo el espacio y remata con detalles como cuadros resistentes al exterior o espejos para ampliar visualmente la azotea.