¡Carmen ya sabe de quién cuidarse en MasterChef 24/7! Su NUEVA estrategia ante los sabojates

Después de lo que pasó con Camila y de que Antrax "sacara" el colmillo al dejar a Claudia y Luis fuera de las prácticas sabatinas de este 27 de junio del 2026 en MasterChef 24/7, Carmen decidió hacer llamativos cambios en su estrategia que compartió con los cocineros a los que les tiene más confianza... ¡entérate!

¿De quién recomendó Carmen alejarse en MasterChef 24/7?

Carmen se levantó este sábado con muchas ganas de controversia en MasterChef 24/7 , y es que además de tronar contra aquellos que afectaron a Camila en la competencia del viernes, aseguró que ya se cuidaría de algunas personas que en su opinión son falsas.

"Hay que cambiar de estrategia, entonces apúntenle de quién nos tenemos que separar, pero literal apúntenle", le suplicó Carmen a Michelle, Diego, Daniela y Claudia.

" Ixdit, Emmanuel, Flor, Camila... nos tenemos que separar de ellos en la capitanía", explicó Carmen, quien por cierto soltó un comentario con sabor a burla sobre el castigo que Antrax les puso a Luis y a Claudia al no dejarlos ensayar en la Cocina Oculta este sábado.

"¿Pero qué van a practicar, si no hay nada en la cocina? No cortarse", expresó Carmen mientras descansaba.

Como ves, el nivel de MasterChef 24/7 ya aumentó, pero las traiciones también; por eso, son cada vez más los cocineros que optaron por defenderse ante el difícil panorama que se avecina... ¡Antrax le envió un sutil mensaje a "Las Divas" con su sanción de hoy, y eso podría costarle caro!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.