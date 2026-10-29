3 ideas increíbles para hacer dulceros en Navidad

Falta muy poco para Navidad por lo que muchas personas disfrutan de hacer obsequios a la familia, amigos o compañeros. Es por esto que para esas personas creativas traemos grandes ideas para que puedan fabricar dulceros para regalar en esta oportunidad.

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Estos dulceros son realizados con materiales reciclados y son un clásico de las posadas u otras reuniones decembrinas debido a que representan la abundancia, prosperidad, alegría y bienestar. Así es que pon manos a la obra para llevar a cabo estas grandes ideas.

¿Cómo hacer dulceros para Navidad?

Caja como árbol de navidad

La primera opción consiste en utilizar una caja de cartón que tengas guardada en algún rincón. Esta es una gran opción para hacer un dulcero hermoso en forma de arbolito de navidad.

Lo que debes hacer es dibujar en la caja la forma de un árbol y cortarlo. El siguiente paso es forrar la caja con fomi verde diamantado. Toma el fomi de color rojo y amarillos corta circulitos para decorar el árbol como si fueran esferas. Cuando lo hayas terminado, no olvides ponerle unos deliciosos dulces o chocolates.

Este dulcero es muy hermoso. |Pinterest

Recicla una botella de pet

Otra de las ideas consiste en utilizar una botella de pet y cortarla en ambos lados para que queden dos orificios. Luego procede a forrarla con una tela alusiva a la Navidad. Corta un pedacito de cartón de 14 centímetros de diámetro y forra también la cara que quedará a la vista, mientras que a la parte interna, pégale una hojita blanca.

Por último, tienes que pegar la base de cartón a la botella para que quede como un recipiente. Agrega un listón de color verde dorado o rojo y detalles navideños.

Muñeco de nieve

La última opción es utilizar un recipiente cilíndrico de plástico para forrarlos con tela o papel navideño, pero la mejor opción es pintarlo de blanco para crear un muñeco de nieve.

Agrega una carita tierna y agrega un listón o algún papel que sirva para hacer su bufanda. La tapa del frasco que reutilizaste, debe ir pintada de negro para simular un sombrero.