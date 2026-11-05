La Granja VIP: Ya puedes VOTAR para elegir quién gana El Más Gallito por su desempeño en La Asamblea de la semana 9

En la Granja Vip Segundas Temporada llega La Asamblea de la semana 9 y con ella llegan nuevas reacciones, alianzas, enfrentamientos y beneficios. Asimismo, se abre una nueva oportunidad para que el público intervenga en la competencia y se sume a las votaciones para elegir a El Más Gallito, las cuales ya están disponibles.

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Durante La Asamblea donde los Granjeros se posicionan cara a cara con uno de sus compañeros y durante esta dinámica el público reconoce quien defendió sus argumentos, habló directamente con sus compañeros y no tuvo miedo de expresar sus razones al momento de nominar. Por ello, cada enfrentamiento puede convertirse en una oportunidad para que el Granjero con más valor obtenga el reconocimiento y algún beneficio que le dará fortaleza dentro del reality o alguna ventaja para seguir continuando en La Granja VIP.

¿Cómo votar por el Más Gallito?

Si ya tienes a tu Granjero o Peón favorito después de ver su actuación frente a su compañero que eligió puedes participar a través de la votación y se lleve el título como "El Más Gallito de la noche". Tu votación puedes realizarla a través del sitio oficial de La Granja VIP, DANDO CLIK AQUÍ o mediante la aplicación de TV Azteca En Vivo.

Una vez que ingreses al portal donde se verá la lista completa de los Granjeros puedes otorgar ahí tu voto y de esa manera orillarse a la gran victoria de la noche.

¿Qué puede ganar El Más Gallito de La Granja VIP?

Una vez que el público ve la participación de cada Granjero y cómo se enfrentó a sus compañeros el público da la decisión final de quién fue quien logró coronarse como “El Más Gallito” y una vez que se da a conocer el ganador este puede obtener grandes beneficios, como la visita de algún familiar, videollamadas o alguna ventaja dentro de La Granja VIP.

Por ejemplo, Niurka Marcos pudo reencontrarse con su pareja, Bruno y sus hijos; Ivonne Montero recibió una videollamada con su hija Antonella y Rafael Mercadante tuvo la oportunidad de abrazar a su mamá.

¿Quién ha ganado El Más Gallito en La Granja VIP?

Durante estas 9 semanas, distintos Granjeros han conseguido este reconocimiento gracias al apoyo del público. Entre los ganadores están Niurka Marcos, Rafael Mercadante, Manelyk, Ivonne Montero y Mario “Mono” Osuna. Este último obtuvo el título después de su enfrentamiento con Pablo Montero y recibió como recompensa un emotivo reencuentro con sus hijos.