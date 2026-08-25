Gordon W. Allport, psicólogo estadounidense: “El amor recibido y el amor dado constituyen la mejor forma de terapia”

Muchos temas de la vida cotidiana son analizados desde la óptica de la psicología. Esta disciplina se encarga de estudiar el funcionamiento de la mente humana y el comportamiento de las personas, por lo que muchos temas quedan bajo su órbita.

El amor es uno de esos temas y la psicología, de acuerdo a diversas fuentes bibliográficas, lo aborda no como una emoción única e inexplicable, sino como un proceso complejo que combina neurotransmisores cerebrales, estilos de apego aprendidos en la infancia y elecciones conscientes. Diferentes expertos se han expresado al respecto y han dejado profundas premisas como la que destacamos en esta oportunidad de Gordon W. Allport.

¿Quién fue Gordon W. Allport?

Gordon W. Allport fue un influyente psicólogo estadounidense que vivió entre 1897 y 1967. Este profesional es reconocido mundialmente como uno de los fundadores y principales pioneros de la psicología de la personalidad.

Este psicólogo se centró en la mente consciente, el contexto presente y, sobre todo, en la singularidad irrepetible de cada individuo. Su proceder, por lo tanto, fue contrario a las corrientes dominantes de su época que se enfocaban en el inconsciente y los conflictos del pasado, y el conductismo, que veía a los humanos como simples receptores de estímulo-respuesta.

Gordon W. Allport y una frase profunda

Son muchas las premisas que Gordon W. Allport ha dejado grabadas en la historia de la psicología. Entre esas, hoy ponemos el foco en una frase relacionada con el amor: “El amor recibido y el amor dado constituyen la mejor forma de terapia”.

Esta frase sugiere que la conexión humana auténtica es el pilar más profundo de la sanación emocional. Gordon W. Allport nos recuerda con esta premisa que nuestro equilibrio mental no ocurre en el vacío, sino que depende directamente de nutrir y sostener vínculos significativos.

En la actualidad, esta frase mantiene su vigencia y tiene sustento en la neurociencia que respalda que las redes de apoyo regulan el sistema nervioso y aumentan la resiliencia. Por lo tanto, lo que Gordon W. Allport nos hace entender es que para construir esta comunidad emocional en lo cotidiano, es clave practicar la escucha activa, ayudar al prójimo, expresar gratitud y permitirnos ser vulnerables para pedir y recibir apoyo.