Alaciado perfecto desde casa: cómo lograr un pelo liso sin recurrir a tratamientos agresivos

Lograr un alaciado perfecto ya no implica acudir a tratamientos agresivos como alaciados permanentes o procesos químicos que, a largo plazo, debilitan la fibra capilar. Actualmente, expertos en el pelo aseguran que una rutina adecuada desde casa puede ofrecer resultados visibles sin comprometer la salud del cabello.

Si estás interesada en conocer esos tips para obtener un alaciado sin recurrir a tratamientos invasivos, quédate que aquí te los revelamos:

Lavado

El primer paso para un alaciado exitoso comienza desde el lavado. Utilizar shampoo y acondicionador con efecto alisante, libres de sulfatos, permite limpiar el cuero cabelludo sin resecarlo. Ingredientes como la keratina vegetal, el aceite de argán o el coco ayudan a suavizar la cutícula y a reducir el frizz desde el inicio. El uso de agua fría o templada será un gran aliado.

|Pexels

Hidratación:

La hidratación profunda es fundamental para mantener el cabello manejable. Aplicar una mascarilla nutritiva una o dos veces por semana fortalece la fibra capilar, aporta elasticidad y facilita el alaciado. Para mejores resultados, se recomienda dejar actuar el producto por al menos 10 minutos.

|Pexels

Cepillado

Antes de utilizar herramientas de calor, recuerda quitar el exceso de agua y cepillar con un peine de cerdas gruesas y separadas, comienza peinando de medios a puntas y poco a poco ve subiendo hasta llegar a la raíz.

|Pexels

Protector capilar

El uso de protector térmico es indispensable. Este producto crea una barrera que protege el cabello del daño, previene el quiebre y aporta brillo, convirtiéndose en un paso clave dentro de cualquier rutina de alaciado.

|Pexels

Uso de herramientas de calor

El secado correcto también influye en el acabado final. Utilizar una secadora con boquilla y dirigir el aire de arriba hacia abajo ayuda a alisar la cutícula. Finalizar con aire frío contribuye a fijar el peinado y prolongar su duración.

En caso de recurrir a la plancha, su uso debe ser ocasional. Es importante regular la temperatura según el tipo de cabello y evitar pasarla varias veces por el mismo mechón para prevenir daños innecesarios.

|Pexels

Aceites

Finalmente, el uso de aceites ligeros o sérums anti-frizz ayuda a sellar las puntas y mantener el cabello liso, brillante y con movimiento por más tiempo.

|pexels