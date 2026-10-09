Así sería tu altar en el Día de Muertos, según tu signo del zodiaco

El altar del Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de México. Si se combina esta costumbre con la astrología occidental, es posible imaginar cómo sería el altar dedicado a una persona de cada signo del zodiaco, de acuerdo con los rasgos que tradicionalmente se le atribuyen.

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Desde los colores y las flores hasta los platillos y los objetos personales, cada ofrenda podría reflejar una personalidad diferente. Mientras algunos signos del zodiaco tendrían altares llenos de alegría y detalles llamativos, otros se inclinarían por espacios íntimos, elegantes o cargados de recuerdos.

Día de Muertos: ¿Cómo sería el altar de muertos de cada signo del zodiaco?

Aries: tendría velas rojas, flores intensas y fotografías de sus aventuras. Sus familiares colocarían sus comidas favoritas y algún objeto relacionado con sus pasiones para representar su carácter enérgico.

tendría velas rojas, flores intensas y fotografías de sus aventuras. Sus familiares colocarían sus comidas favoritas y algún objeto relacionado con sus pasiones para representar su carácter enérgico. Tauro: destacaría por la abundancia de alimentos, el pan de muerto, las frutas de temporada y las flores aromáticas. Una manta tradicional y objetos queridos aportarían calidez a la ofrenda.

destacaría por la abundancia de alimentos, el pan de muerto, las frutas de temporada y las flores aromáticas. Una manta tradicional y objetos queridos aportarían calidez a la ofrenda. Géminis: sería un altar colorido, con fotografías de distintas etapas de su vida, cartas, libros y recuerdos de amistades. Cada elemento contaría una historia diferente.

sería un altar colorido, con fotografías de distintas etapas de su vida, cartas, libros y recuerdos de amistades. Cada elemento contaría una historia diferente. Cáncer: tendría un ambiente íntimo y familiar, con fotografías de varias generaciones, recetas heredadas, velas y objetos que evocaran el hogar y los momentos compartidos.

tendría un ambiente íntimo y familiar, con fotografías de varias generaciones, recetas heredadas, velas y objetos que evocaran el hogar y los momentos compartidos. Leo: incluiría flores anaranjadas, detalles dorados, retratos destacados y objetos relacionados con sus talentos. Sería una ofrenda luminosa que celebraría su personalidad y sus logros.

incluiría flores anaranjadas, detalles dorados, retratos destacados y objetos relacionados con sus talentos. Sería una ofrenda luminosa que celebraría su personalidad y sus logros. Virgo: se distinguiría por su organización y delicadeza, con fotografías cuidadosamente dispuestas, flores blancas, recuerdos personales y los alimentos que más disfrutaba.

se distinguiría por su organización y delicadeza, con fotografías cuidadosamente dispuestas, flores blancas, recuerdos personales y los alimentos que más disfrutaba. Libra: tendría una composición armoniosa, con flores rosas y blancas, fotografías enmarcadas y detalles decorativos elegidos con cuidado para crear un conjunto equilibrado.

tendría una composición armoniosa, con flores rosas y blancas, fotografías enmarcadas y detalles decorativos elegidos con cuidado para crear un conjunto equilibrado. Escorpio: sería íntimo y simbólico, con velas, flores de tonos profundos, fotografías significativas y objetos que representaran sus vínculos más intensos.

sería íntimo y simbólico, con velas, flores de tonos profundos, fotografías significativas y objetos que representaran sus vínculos más intensos. Sagitario: incluiría recuerdos de viajes, mapas, libros, fotografías de aventuras y platillos favoritos. Su altar evocaría su curiosidad y sus ganas de descubrir el mundo.

incluiría recuerdos de viajes, mapas, libros, fotografías de aventuras y platillos favoritos. Su altar evocaría su curiosidad y sus ganas de descubrir el mundo. Capricornio: destacaría por sus fotografías familiares, objetos heredados, reconocimientos y recuerdos relacionados con sus esfuerzos y logros. Sería una ofrenda sobria y llena de significado.

destacaría por sus fotografías familiares, objetos heredados, reconocimientos y recuerdos relacionados con sus esfuerzos y logros. Sería una ofrenda sobria y llena de significado. Acuario: tendría elementos originales, fotografías con amigos, objetos tecnológicos o relacionados con sus aficiones y detalles poco convencionales que reflejaran su individualidad.

tendría elementos originales, fotografías con amigos, objetos tecnológicos o relacionados con sus aficiones y detalles poco convencionales que reflejaran su individualidad. Piscis: se caracterizaría por flores delicadas, velas, fotografías emotivas, música y objetos artísticos. La ofrenda buscaría transmitir sensibilidad, imaginación y conexión emocional.

¿Qué significa el altar del Día de Muertos y qué elementos lleva?

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Cultura de México reconocen el Día de Muertos como una celebración de gran valor cultural, con tradiciones que varían entre comunidades y regiones. El altar no tiene una única forma: sus componentes dependen de las costumbres familiares y locales.



Fotografías: identifican a las personas a quienes se dedica la ofrenda y mantienen presente su memoria.

identifican a las personas a quienes se dedica la ofrenda y mantienen presente su memoria. Cempasúchil: sus pétalos y su color naranja son elementos tradicionales que, según la costumbre, ayudan a señalar el camino hacia la ofrenda.

sus pétalos y su color naranja son elementos tradicionales que, según la costumbre, ayudan a señalar el camino hacia la ofrenda. Velas y veladoras: representan la luz que guía simbólicamente a las almas y acompañan el espacio dedicado al recuerdo.

representan la luz que guía simbólicamente a las almas y acompañan el espacio dedicado al recuerdo. Agua: se coloca como símbolo de hospitalidad y para ofrecer descanso después del camino.

se coloca como símbolo de hospitalidad y para ofrecer descanso después del camino. Pan de muerto y alimentos: se preparan o colocan como muestra de cariño, hospitalidad y recuerdo de los gustos de la persona fallecida.

se preparan o colocan como muestra de cariño, hospitalidad y recuerdo de los gustos de la persona fallecida. Papel picado: aporta color y movimiento, y suele representar el carácter festivo de la celebración.

aporta color y movimiento, y suele representar el carácter festivo de la celebración. Objetos personales: pueden incluir ropa, libros, instrumentos, juguetes u otros recuerdos que reflejen la vida de quien recibe la ofrenda.

pueden incluir ropa, libros, instrumentos, juguetes u otros recuerdos que reflejen la vida de quien recibe la ofrenda. Sal y otros elementos tradicionales: algunas familias incorporan sal, copal, incienso o imágenes religiosas, de acuerdo con sus creencias y costumbres.

Más allá del signo zodiacal, lo esencial de esta tradición, proclamada por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, es que cada altar honre la memoria de la persona y respete las costumbres de su familia y comunidad.