4 ideas de stickers aesthetic para decorar tu tablet este regreso a clases

¡Tus herramientas de estudio también necesitan renovarse antes del regreso a clases! Sin duda, una de las herramientas digitales preferidas por los estudiantes son las tabletas, pues estas son perfectas para tomar apuntes, hacer lecturas o diseñar presentaciones, por lo que el nuevo ciclo escolar es la oportunidad perfecta para hacerle un cambio de look que represente tu personalidad. Aquí te compartimos 4 ideas de stickers aesthetic para tu tablet que hacen match con diferentes estilos. ¡Echa un vistazo y elige el que más te represente!

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Plantillas de stickers aesthetic para decorar tu tablet: 4 ideas para el regreso a clases

Convierte tu tableta en un reflejo de tu personalidad de una forma súper sencilla: ¡Pegando stickers! Este es un recurso increíble, ya que puedes usarlos para hacer collages o experimentar con diseños más sutiles. Aquí te dejamos 4 estilos diferentes que harán que tu herramienta de estudio luzca súper aesthetic.

Girly

Para todas las amantes de lo delicado y la estética coquette. Esta plantilla cuenta con stickers súper lindos en tonos románticos y crema, ideales para proyectar ternura. Te recomendamos usar este tipo de estampitas para un diseño sutil y lleno de elegancia.

Kawái

¿Prefieres la estética kawái? ¡Esta plantilla de stickers es perfecta para ti! Estas estampitas están inspiradas en la cultura japonesa y harán que tu tablet luzca no sólo adorable, sino también alegre y llena de vida. A diferencia de la plantilla anterior, aquí predominan los tonos pasteles y las expresiones animadas.

Alternativo

Para todos aquellos con personalidad independiente, amantes de la música y el arte, también tenemos la plantilla ideal. Estos stickers alternativos son perfectos para personalizar tu tablet. Te recomendamos empalmarlos ligeramente para dar esa vibe de journaling, que va perfecto con la estética alternativa y los tonos oscuros.

Good Vibes

Si lo que buscas es un diseño que transmita un poco más de calma y positivismo, aquí te compartimos una plantilla de stickers “Good vibes” con ilustraciones bonitas y frases motivacionales que te sacarán una sonrisa en cualquier clase.