6 ideas de fondos de pantalla de Rumi y Jinu, de KPop Demon Hunters, para celular y laptop de una fan de Las Guerreras KPop

Para las nuevas generaciones, Las Guerreras KPop se ha vuelto una de esas películas para ver una y otra vez; más que eso, llevar su estética a otros aspectos de la vida. Si tienes una hija que es fan y que le encanta el romance entre Rumi y Jinu, a continuación te compartimos algunos increíbles fondos de pantalla de KPop Demon Hunters que seguramente querrá usar para su celular y laptop.

Estas plantillas son totalmente gratuitas para descargar mediante la plataforma Pinterest; simplemente elige la que más te guste y puedes usarla para decorar tus pantallas de uso personal. También pueden servirte para diferentes manualidades, proyectos o para personalizar útiles escolares.

6 ideas de fondos de pantalla de KPop Demon Hunters: decora el celular y laptop con Rumi y Jinu

1. Dos mundos colapsando

A los fans de Rumi y Jinu les suele encantar no solo el contraste entre sus personalidades sino saber que vienen de lugares completamente distintos. Este fondo de pantalla lo deja en evidencia, con una bonita combinación de colores y una imagen muy romántica.

2. Fan art con momento romántico

Desde que salió la película, han surgido fan arts dedicados a esta pareja, cuya atracción es perceptible pero que no termina de concretarse en la historia. Puedes encontrar fondos de pantalla como éste, donde el estilo de animación es más libre pero retoma el gusto por este romance.

3. Con manos entrelazadas

Aquí tenemos una opción más minimalista, pues no muestra como tal a los personajes en totalidad sino únicamente sus manos entrelazadas. Puede notarse perfectamente de quiénes se trata gracias a las emblemáticas marcas de demonio.

4. Fondo de pantalla de KPop Demon Hunters, con los rostros de Rumi y Jinu

En esta opción no hay mucha intervención de los fans, para quienes prefieren una imagen más sencilla de sus personajes favoritos y un fondo más fiel a la película como tal.

5. Collage con degradado

Este sencillo collage contiene varias imágenes de Rumi y Jinu, además de que usa de una manera muy bonita las tonalidades que en Las Guerreras KPop identifican a la líder de Huntrix. Es uno de los fondos de pantalla de KPop Demon Hunters más románticos.

6. Con Derpy y Sussie

Nos encantó esta animación que muestra a Rumi y Jinu como una pareja que tiene 2 mascotas sumamente especiales: el tigre Derpy y la urraca Sussie, quienes aparecen en la película como mensajeros.