Aprende a hacer una piñata casera usando solo un globo: muy fácil y económica

La piñata se ha convertido en uno de los elementos decorativos más importantes dentro de una fiesta infantil, teniendo en cuenta que es un adorno que no puede faltar, y es que se puede hacer con varios materiales y que en su interior se colocarán dulces, sorpresas y todo tipo de juguetes. Si bien se puede realizar con cartón, uno de los más usados es hacer esta manualidad con globo y que se trata de una opción más sencilla y económica.

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En cada cumpleaños infantil que organizamos, si hay algo que no puede faltar es la piñata, teniendo en cuenta que un momento muy esperado por los niños es cuando los niños se reúnen para romper este adorno, y en el cual de su interior se pueden colocar todo tipo de sorpresas como dulces, juguetes u otros. Entre los materiales que más se usan están el cartón, pero hay otros pocos conocidos.

En el último tiempo se ha popularizado que empiecen a hacerse piñatas con globo y se trata de una manualidad muy sencilla y que no te demandará demasiado tiempo. Entre las ventajas que encontramos de hacer este adorno con globo, es que es fácil de moldear proporcionando una forma redondeada, son materiales económicos y accesibles. Por eso, te compartiremos cómo hacer una piñata de globo y que esta manualidad es muy fácil.

Materiales para la piñata casera con globo

1 globo grande

Papel periódico o de cuaderno reciclado cortado en tiras

Engrudo

Cuerda, rafia o alambre para colgarla

Papel crepé, de china o cartulinas para decorar

Tijeras y pegamento

Cómo hacer la piñata casera usando el globo