Aprende a hacer una piñata casera usando solo un globo: muy fácil y económica
Es muy económico y no necesitarás de muchos materiales para esta manualidad.
La piñata se ha convertido en uno de los elementos decorativos más importantes dentro de una fiesta infantil, teniendo en cuenta que es un adorno que no puede faltar, y es que se puede hacer con varios materiales y que en su interior se colocarán dulces, sorpresas y todo tipo de juguetes. Si bien se puede realizar con cartón, uno de los más usados es hacer esta manualidad con globo y que se trata de una opción más sencilla y económica.
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En cada cumpleaños infantil que organizamos, si hay algo que no puede faltar es la piñata, teniendo en cuenta que un momento muy esperado por los niños es cuando los niños se reúnen para romper este adorno, y en el cual de su interior se pueden colocar todo tipo de sorpresas como dulces, juguetes u otros. Entre los materiales que más se usan están el cartón, pero hay otros pocos conocidos.
En el último tiempo se ha popularizado que empiecen a hacerse piñatas con globo y se trata de una manualidad muy sencilla y que no te demandará demasiado tiempo. Entre las ventajas que encontramos de hacer este adorno con globo, es que es fácil de moldear proporcionando una forma redondeada, son materiales económicos y accesibles. Por eso, te compartiremos cómo hacer una piñata de globo y que esta manualidad es muy fácil.
Materiales para la piñata casera con globo
- 1 globo grande
- Papel periódico o de cuaderno reciclado cortado en tiras
- Engrudo
- Cuerda, rafia o alambre para colgarla
- Papel crepé, de china o cartulinas para decorar
- Tijeras y pegamento
@globos.colores 🎉 ¡Convierte un simple globo en una increíble piñata hecha a mano! ✂️💡 Perfecta para darle un toque único a tus fiestas. ¿Te animas a intentarlo? ¡Mira cómo se hace y crea la tuya! 🎈✨ 📽Créditos al autor del vídeo. #Manualidades #DIYPiñatas #FiestasCreativas #DecoraciónConGlobos #HechoAMano #GlobosYColores #IdeasFiestas #PiñatasArtesanales #TutorialesDIY #FiestasConEstilo ♬ sonido original - Globos Colores🌈
Cómo hacer la piñata casera usando el globo
- Preparar la base y el engrudo y para eso, tendrás que inflar el globo que desees para tu piñata y hacer el nudo; cortar bastante papel periódico en tiras o trozos pequeños, preparar el engrudo y dejar enfriar
- Empapelar el globo, aplicando una capa de engrudo e ir pegando las tiras de papel una por una asegurándote de que se superpongan entre sí
- Añadir capas de resistencia para que la piñata sea más resistente y para eso, tendrás que colocar entre 4 y 6 capas de papel en total
- Dejar secar en un lugar ventilado durante 48 horas
- Colocar el soporte para colgar la piñata
- Tronar y retirar el globo y con la ayuda de una aguja pinchar el globo a través del espacio que dejaste arriba y se desinflará y despegará de las paredes interiores y lo que tendrás que hacer es jalarlo hacia afuera
- Forrar la base de la piñata para lo que más quieras y podrás hacerlo con flecos de papel crepé pegándolos de abajo hacia arriba.