El rojo y el verde pasaron de moda: esta es la nueva paleta de colores que será tendencia en diciembre

La nueva paleta de colores que marcará tendencia en diciembre apuesta por los tonos naturales, como el verde oliva, el beige, el arena, el terracota y los marrones cálidos, acompañados de pequeños detalles dorados. Esta combinación permite renovar la decoración navideña con una estética serena y versátil, que se integra con facilidad en distintos estilos de interiorismo.

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Aunque el rojo y el verde continúan siendo colores clásicos de las fiestas, no son las únicas alternativas para ambientar el hogar. Las propuestas inspiradas en materiales naturales, como la madera, el lino, la cerámica y las fibras vegetales, permiten conseguir espacios acogedores sin recargar los ambientes.

Interiorismo: ¿Qué colores serán tendencia en diciembre 2026 para decorar la casa?

Los colores vinculados con la naturaleza forman una de las gamas cromáticas más utilizadas en el interiorismo contemporáneo. Para diciembre, esta tendencia puede trasladarse a la decoración festiva mediante adornos, textiles, centros de mesa, guirnaldas y elementos para el árbol de Navidad.

Estas son algunas de las combinaciones:



Verde oliva y beige : el verde aporta una referencia natural, mientras que el beige suaviza el conjunto. Funcionan bien en coronas, ramas decorativas, manteles y cojines.

: el verde aporta una referencia natural, mientras que el beige suaviza el conjunto. Funcionan bien en coronas, ramas decorativas, manteles y cojines. Arena y marrón tierra : son ideales para quienes buscan una decoración cálida y discreta. Se pueden incorporar mediante madera, cestas de fibras naturales y adornos de cerámica.

: son ideales para quienes buscan una decoración cálida y discreta. Se pueden incorporar mediante madera, cestas de fibras naturales y adornos de cerámica. Terracota y crema : ofrecen una alternativa acogedora, con un matiz otoñal que combina con interiores rústicos, mediterráneos o contemporáneos.

: ofrecen una alternativa acogedora, con un matiz otoñal que combina con interiores rústicos, mediterráneos o contemporáneos. Verde salvia y blanco roto : crean una composición luminosa y delicada, apropiada para espacios pequeños o ambientes con muebles de madera clara.

: crean una composición luminosa y delicada, apropiada para espacios pequeños o ambientes con muebles de madera clara. Tonos naturales y dorado: los reflejos metálicos suman un toque festivo sin necesidad de utilizar demasiados adornos brillantes.

La diseñadora de interiores estadounidense Emily Henderson, reconocida por su trabajo en decoración residencial, es una referencia para comprender cómo la combinación de colores, materiales y accesorios puede transformar un hogar sin modificar su estructura. Este enfoque resulta útil al renovar la decoración de temporada: conservar una base cromática coherente permite introducir elementos festivos sin perder la armonía del espacio.

¿Cómo combinar los tonos naturales con detalles dorados en la decoración navideña?

El secreto para conseguir un ambiente elegante está en distribuir los colores de manera equilibrada. En lugar de incorporar muchos tonos diferentes, conviene elegir 2 o 3 colores principales y reservar los acabados metálicos para pequeños elementos que atraigan la mirada.

Una forma sencilla de aplicar esta tendencia es decorar el árbol con adornos verde oliva, beige y dorados, sumar una guirnalda de ramas naturales sobre una repisa y utilizar un mantel color arena para la mesa navideña. Los portavelas dorados, las cintas de acabado satinado y las pequeñas figuras metálicas pueden completar la composición.

También es importante considerar la iluminación. Las luces cálidas suelen favorecer los tonos beige, tierra y dorados, mientras que una iluminación blanca puede hacer que los verdes suaves y los blancos rotos se perciban de otra manera.

En conclusión: los colores inspirados en la naturaleza ofrecen una alternativa para quienes desean renovar la decoración de diciembre con una estética elegante y acogedora. No se trata de eliminar por completo el rojo y el verde tradicionales, sino de explorar combinaciones naturales y sumar destellos dorados.