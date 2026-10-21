Cómo usar el papel de cocina para hacer una guirnalda de fantasmas: ideal para decorar en Halloween

El papel de cocina puede convertirse en el material principal para crear una guirnalda de fantasmas para Halloween. La técnica consiste en envolver pequeñas pelotas de algodón con cuadrados de papel, atarlos para formar la cabeza y el cuerpo de cada figura, dibujarles un rostro y unirlos con un hilo.

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Esta propuesta DIY es ideal para realizar una actividad creativa en familia, ya que requiere pocos materiales y permite personalizar cada fantasma con distintas expresiones. Se pueden hacer figuras sonrientes, sorprendidas o con caras tenebrosas, según el estilo que se busque para la celebración del 31 de octubre.

¿Qué materiales necesitas para hacer una guirnalda de fantasmas con papel de cocina para Halloween?

Antes de comenzar a realizar la manualidad, reúne los elementos necesarios para fabricar los fantasmas y convertirlos en una guirnalda decorativa.



Papel de cocina blanco o servilletas de papel

Bolitas de algodón

Hilo blanco, negro o transparente

Marcador negro de punta fina

Tijeras

Cinta adhesiva o hilo adicional para colgar la guirnalda

Para conseguir un resultado más uniforme, conviene que las bolitas de algodón tengan un tamaño similar. También es recomendable utilizar papel de cocina blanco, ya que permite destacar la forma tradicional de los fantasmas y facilita que los rostros dibujados se vean con claridad.

Pero si quieres darle un toque más original a la decoración, puedes preparar figuras de diferentes tamaños y combinar los fantasmas con pequeñas estrellas de papel o detalles en color naranja y negro. La imaginación y la creatividad son la clave para diseños personalizados.

¿Cómo hacer fantasmas con papel de cocina para armar la guirnalda de Halloween?

Lo importante es manipular el papel con cuidado para evitar que se rompa al atarlo.



Prepara el papel: corta o separa cuadrados de papel de cocina lo suficientemente grandes como para cubrir las bolitas de algodón. Forma la cabeza: coloca una bolita de algodón en el centro de cada cuadrado. El algodón será el relleno que dará volumen a la parte superior del fantasma. Envuelve el algodón: cubre la bolita con el papel y acomoda los extremos hacia abajo para formar el cuerpo y simular una pequeña túnica. Ata cada figura: utiliza un trozo de hilo para sujetar el papel justo debajo de la bolita. Ajusta con suavidad para marcar la cabeza sin rasgar el material. Dibuja los rostros: con un marcador negro, agrega dos ojos y una boca. Puedes variar las expresiones para que cada fantasma tenga una personalidad diferente. Arma la guirnalda: pasa un hilo por la parte superior de las figuras o sujétalas cuidadosamente con pequeños nudos. Distribúyelas a una distancia similar para lograr una composición equilibrada. Cuelga la decoración: coloca la guirnalda en una pared, sobre una puerta o cerca de una ventana, utilizando cinta adhesiva adecuada para la superficie.

Para prolongar la duración de la manualidad, mantenla alejada de la humedad, las fuentes de calor y las velas encendidas, ya que tanto el papel como el algodón son materiales inflamables. Con unos pocos elementos, puedes transformar materiales cotidianos en una guirnalda de fantasmas ideal para Halloween.