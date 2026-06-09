Tablas de multiplicar de la Selección Mexicana: 4 ideas caseras y fáciles de hacer para que tu hijo aprenda sin esfuerzo

Las tablas de multiplicar suelen ser uno de los retos más importantes para los niños durante la educación básica, sin embargo, aprenderlas no tiene que ser abrumador o una tarea difícil si tu pequeño el fan número uno de la Selección Mexicana y vive la emoción de cada partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA™, puedes aprovechar esa pasión para transformar el estudio en una experiencia divertida.

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Para hacer una dinámica más entretenida reúne materiales que tienes en casa y crea momentos de aprendizaje y diversión para reforzar las matemáticas mientras los niños se sienten como verdaderos jugadores seleccionados.

4 ideas caseras y fáciles para que tu hijo se aprenda las tablas de multiplicar con la ayuda de la Selección Mexicana

1.-Tarjetas de jugadores y resultados

Si eres de los que compró el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tienes estampas repetidas puedes utilizar la de los jugadores nacionales o incluso puedes dibujarlas con tus propios colores, una vez que tengas la imagen del jugador escribe una multiplicación, por ejemplo 7x8 y al reverso coloca la respuesta correcta, los niños pueden jugar a responder correctamente para “convocar” a sus jugadores favoritos para crear el 11 ideal.

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2.- Cancha de multiplicaciones

Dibuja una pequeña cancha de futbol en una cartulina y coloca diferentes operaciones en cada zona una vez plasmada la operación el niño tendrá que resolver la multiplicación antes de avanzar el balón hacia la portería.

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3.- Ruleta tricolor de las tablas

Toma un plato desechable plan y crea una flecha de cartón y crea una ruleta divertida en números del 1 al 10, una vez que unas el plato con la flecha al estilo reloj, el niño podrá empezar a jugar, solo es necesario que gire la flecha dos veces y multiplique los números que aparezcan.

4.- Marcador de goles matemáticos

Dibuja dos porterías en una hoja y establece una meta de goles. Cada vez que el niño responda correctamente una multiplicación, anota un gol para México. Si falla, la jugada se repite. Este juego permite practicar varias tablas en poco tiempo y mantiene el interés gracias a la emoción de alcanzar una victoria deportiva.

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