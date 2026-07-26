Bluey: 4 ideas para hacer pulseras inspiradas en los personajes durante estas vacaciones 2026; son fáciles de hacer y muy originales

No cabe duda de que Bluey se ha convertido en una de las caricaturas favoritas de todos los niños, es por esa razón que en esta ocasión te presentamos una actividad increíble para hacer durante estas vacaciones, esto hará que los más pequeños del hogar pasen un momento increíble.

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Bluey: Ideas para hacer pulseras de manera fácil

Estas ideas son muy sencillas de realizar, ya que necesitas pocos materiales además de que la puedes hacer en poco tiempo. Son ideales para regalar a tus seres queridos además de que las puedes personalizar como más prefieras y darle un toque único para lucir en cualquier momento de lo desees.

Bluey: Pulseras de perlas con estrellas

Esta idea consiste en hacer pulseras de perlas con estrellas. Para la primera colocaras piezas en tonos azul cielo, blanco y como elemento extra piezas con letras para formar la palabra Bluey además de que puedes añadir un dije del personaje, por otro lado, para la segunda pulsera pondras piezas en tonos naranja y colocarás el dije de Bingo así como de las piezas con su nombre.

Bluey: Pulseras tejidas con hilo

Como su nombre lo indica, estas pulseras consisten en utilizar elementos como hilo para tejerlas. Puedes hacer patrones sencillos o más elaborados. Todo dependerá de tu gusto. Por otro lado, si no eres fan del tejido puedes optar por otro tipo de piezas o pedrería que prefieras. Si añades el dije de los personajes le darás mucho estilo a tu pulsera.

Pulseras de Bluey |Crédito: Pinterest

Bluey: Pulseras con pedrería redonda

Esta pulsera consiste en mantener todo muy uniforme a través de piezas redondas; es decir, no mezclarás con otro tipo de piezas, esto hará que la pulsera luzca minimalista. Sin embargo, puedes añadirle un pop de color utilizando piezas de tonos similares y con un patron establecido en el orden que las coolocas.

Pulseras de Bluey fáciles de hacer |Crédito: Pinterest

Bluey: Pulseras con estrellas 3D

Estas pulseras son ideales para los niños y niñas que aman las estrellas. La idea consiste en hacer una pulsera con piezas muy coloridas con tonos azul, amarillo y morado, las estrellas en tono 3D serán el elemento que más sobresalga. Ahora que ya tienes estas ideas, ¿cuál vas a hacer?