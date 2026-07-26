Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 26 de julio: estos signos deberán CUIDAR su dinero

¡Los astros han hecho lo suyo! Estamos en plena temporada de Leo, el período más creativo y brillante del año. Aquí te compartimos las predicciones del zodiaco para cada uno de los 12 signos con el horóscopo de Nana Calistar de hoy, domingo 26 de julio.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 26 de julio?

Cuando alguien realmente te quiere, se nota. Recuérdalo. Se marcan cambios en el terreno familiar que podrían sorprenderte. Presta más atención a tu cuerpo y deja de posponer la dieta, el ejercicio y los buenos hábitos. Es un buen momento para renovar tu imagen. En temas del amor, no confíes en esa gente que sólo te está sembrando dudas, también se marcan sorpresas. Se visualizan buenas oportunidades laborales, mientras que en cuestiones económicas, comienzas a salir de una etapa complicada.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 26 de julio?

Las máscaras se caen y comienzas a ver quiénes son realmente esas personas que han fingido tener buenas intenciones. Se marca preocupación en la familia por la salud de un ser querido. En cuestiones económicas, existe el riesgo de pérdidas materiales por andar distraído. Te reencuentras con una amistad del pasado. También se abren caminos interesantes en temas laborales y de dinero. Antes de terminar el mes, te llegará un ingreso extra, eso sí, no lo gastes en cosas innecesarias. En cuestiones del amor, se marca una energía bastante movida.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 26 de julio?

No vivas con miedo a sufrir, de lo contrario, te negarás la oportunidad de volver a ser feliz, especialmente en temas del amor, donde la comunicación será clave en estos días. Se marcan nuevas responsabilidades o una oportunidad para demostrar tus capacidades en cuanto a lo laboral. En cuestiones económicas, los astros te invitan a controlar gastos impulsivos por aparentar lo que no eres. Tu salud se mantiene estable, pero presta más atención a tu descanso.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 26 de julio?

Deja la nostalgia, cambia de actitud y verás cómo poco a poco tu realidad también se transforma. Necesitas hacer una limpia completa en tu vida. Se avecina el cierre de una etapa importante en la que los proyectos comienzan a avanzar. Tu economía muestra mejoras. En temas del amor, los astros te recomiendan ir despacio y fortalecer la comunicación.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 26 de julio?

Deja de estar mendigando amor. Se marca una etapa en la que tendrás que abrir bien los ojos antes de entregar el corazón. No dudes de tu capacidad para el trabajo y los negocios. Si bien todo parece lento ahora, los verdaderos resultados comenzarán a mostrarse hasta mediados de septiembre. Eso sí, evita prestar dinero y no hagas inversiones que te prometen mucho dinero por arte de magia. Tu salud merece más atención, estás acumulando mucho estrés y falta de descanso.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 26 de julio?

No te enfoques en los defectos de la gente y mejor ve sus virtudes. Este día viene a enseñarte que no todo el mundo viene a hacerte daño. En temas de dinero, necesitas administrar mejor tus gastos, no es momento para hacer compras compulsivas, así que cuida tus ingresos. Trata de estar más presente con tu familia y haz más caso a tu intuición, que andará más despierta que de costumbre.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 26 de julio?

Es momento de dejar de cargar con problemas que no son tuyos. Deja de romantizar el pasado, que esa manía podría jugarte chueco estos días. Recuerda que el universo te responde con la energía que proyectas, así que debes de empezar a creer que realmente mereces todo eso que deseas. Se marca un viaje con seres queridos que te ayudará a recargar energía. En temas de dinero se marca mucho movimiento, mientras que en cuestiones de salud, deberás prestar más atención a tu sistema digestivo y a la garganta. En cuanto al amor, por fin dejas de conformarte con relaciones a medias.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 26 de julio?

No cargues con peso que no te corresponde. Se marcan movimientos importantes en el amor, eso sí, deja de querer controlar todo lo que la otra persona hace. Se marca la posibilidad de nuevos proyectos o responsabilidades en el terreno laboral, mientras que el dinero comienza a estabilizarse poco a poco, aunque todavía no es buen momento para gastos grandes o impulsivos. Evita prestar dinero. Sé más cuidadoso con tu salud, ya que andas con mucho estrés acumulado. También se marca una conversación familiar para aclarar malos entendidos.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 26 de julio?

La felicidad lleva rato tocando tu puerta, pero sigues enganchado al pasado. En cuestiones de dinero se marcan excelentes noticias, eso sí, no te emociones gastando de más. Presta más atención a tus sueños que podrían revelarte un mensaje. No ignores tu intuición. En cuestiones del amor, date el permiso de volver a ilusionarte sin perder la prudencia. Se marcan noticias importantes en la familia, como un viaje, un cambio o un proyecto que involucrará a varios integrantes.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 26 de julio?

Se marcan movimientos importantes en temas del amor. Recuerda que el amor bonito necesita tiempo para demostrar que es verdadero. En cuestiones familiares, se marcan conversaciones relacionadas con un cambio o asunto importante. También se visualizan oportunidades positivas en el trabajo, así que no temas al fracaso. En el terreno económico, las cosas también comienzan a estabilizarse, pero es necesario que evites hacer compras innecesarias. Fortalece tu ahorro. Cuida más de tu salud emocional, que has estado cargando con muchas responsabilidades. Duerme mejor y desconéctate un rato del trabajo.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 26 de julio?

Este día viene a mostrarte cómo todo tu esfuerzo empieza a rendir frutos. La energía está enfocada en el crecimiento económico y la estabilidad emocional. Se presentan oportunidades para mejorar tus ingresos, así que no le temas al cambio. En temas del amor, la comunicación será clave, recuerda que una relación sana también se construye diciendo verdades incómodas. Se marca la posibilidad de un viaje o salida durante el fin de semana. Acepta la invitación, que este ambiente te ayudará a despejar la mente. Procura dormir mejor y no abuses del café ni las bebidas energéticas.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 26 de julio?

Tu cuerpo lleva enviando señales desde hace tiempo, es momento de empezar a cuidarte de verdad. Alguien del pasado regresa a tocar tu puerta, pero verás que ya ha sido 100% superado. En temas de dinero, los caminos se abren de manera interesante. Es buen momento para iniciar un negocio. En cuanto al amor, la energía también es interesante. Solo evita caer en la rutina y no aceleres procesos. Disfruta el momento sin adelantarte.