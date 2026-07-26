Cuál es el verdadero origen de los brownies: ¿Fueron un accidente como lo dijo Luis en MasterChef 24/7?

Durante una plática en el Mundo MasterChef 24/7, Luis sorprendió a Emmanuel y a otros compañeros al asegurar que los brownies nacieron como un feliz accidente: un pastel de chocolate que no salió como se esperaba. La afirmación despertó la curiosidad de la audiencia, por lo que nos dimos a la tarea de investigar qué hay de cierto detrás de este icónico postre.

Aunque la teoría del error culinario es la leyenda urbana más difundida, la historia documentada de la gastronomía ofrece matices fascinantes. En MasterChef 24/7 te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿Quién inventó el brownie y por qué?

De acuerdo con información de Nestlé Cocina, la primera mención registrada de la receta apareció en 1896 en The Boston Cooking-School Cook Book, de Fannie Merritt Farmer. Sin embargo, aquellos "brownies de Boston" tenían como base jarabe de melaza y carecían por completo de chocolate entre sus ingredientes.

Existe otra versión muy respaldada por historiadores que sitúa su origen en el lujoso Palmer House Hotel de Chicago, durante la Exposición Colombina de 1893. Se cuenta que la aristócrata Bertha Potter Palmer le encargó al chef del hotel un postre práctico que pudiera transportarse fácilmente y disfrutarse frío durante sus recorridos por la feria. El repostero sorprendió a todos con un bizcocho tierno y compacto que contenía abundante chocolate y nueces.

No fue sino hasta 1904 cuando el chocolate quedó formalmente integrado en una receta impresa bajo el nombre de "Bangor Brownies", publicada en el Service Club Cook Book de Chicago, explica el blog de Nestlé Cocina.